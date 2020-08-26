Главные новости вторника и ночи: продление карантина, правила обучения

В Украине планируют продлить карантин до 1 ноября, Минздрав обновил правила организации обучения — актуальные новости 25 августа.

О карантине

В связи с ростом количества больных на коронавирус в Украине Кабинет министров предлагает продлить карантин до 1 ноября.

В частности правительство может на 30 дней запретить въезд иностранным гражданам из стран, которые попадают в "красный список" Украины из-за ситуации с коронавирусом.

За прошедшие сутки, 24 августа, в Украине было зафиксировано 1658 случаев коронавируса, 25 больных умерли, преодолели болезнь 346 человек.

Об организации обучения

Министерство здравоохранения обновило правила касательно организации учебного процесса в образовательных учреждениях:

— ученики 1-4 классов могут быть без масок;

— если хоть один ученик заболел коронавирусом, весь класс должен уйти на самоизоляцию;

— учителя в оранжевой зоне эпидемиологической опасности во время преподавания должны использовать защитные щитки, в желтой или зеленой зоне — придерживаться дистанции.

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