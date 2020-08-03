Вандал, що розтрощив в'їзд на Труханів острів, пояснив свої мотиви

Чоловік, який 1 серпня розбив обладнання системи пропуску на Труханів острів у Києві, стверджує, що ця система встановлена незаконно.

Джерело: сайт столичної поліції

Деталі: За інформацією правоохоронців, зловмисник пояснив свої дії тим, що йому не сподобалася система обмеженого доступу для авто і контролю швидкості, та вважає, що вона встановлена незаконно.

Поліція з’ясувала, що правопорушник є мешканцем Київської області, 1995 року народження, раніше судимий за хуліганські дії.

Також стало відомо, що під час акту вандалізму чоловік був п’яний.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Хуліганство". Вандалу загрожує до п'яти років в’язниці.

Нагадаємо: 2 серпня вдень мер Києва Віталій Кличко повідомив, що якийсь вандал розтрощив обладнання автоматичної системи на пункті в‘їзду на Труханів острів у Києві і що збитки від цього оцінюються в майже 300 тисяч гривень.