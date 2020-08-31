Головні новини неділі і ночі: протести у Білорусі, марш ЛГБТ в Одесі

У Білорусі відбувся найбільший протест, націоналісти зірвали проведення Маршу рівності в Одесі – новини, які були актуальні 30 серпня.

Про протести у Білорусі

30 серпня, у день народження Олександра Лукашенка, що виконує обов'язки президента Білорусі, в центр Мінська в район площі Незалежності влада стягнула кілька колон спецтехніки та автозаків.

За оцінкою кореспондента білоруської служби Радіо Свобода, на несанкціоновану опозиційну акцію "Марш миру і незалежності" в неділю прийшло більше людей, ніж на першу масову акцію, коли було 220 тисяч людей.

Силовики традиційно намагались перешкодити протестувальникам.

Число затриманих правоохоронними органами Білорусі учасників акцій протесту опозиції в Мінську у неділю зросло з 125 до 140.

Про марш ЛГБТ

В Одесі проведення Маршу рівності закінчилося бійкою між представниками ЛГБТ-спільноти та націоналістами, 16 осіб затримано, постраждало 2 поліцейських.

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