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Головні новини неділі і ночі: протести у Білорусі, марш ЛГБТ в Одесі

Понеділок, 31 серпня 2020, 08:00

У Білорусі відбувся найбільший протест, націоналісти зірвали проведення Маршу рівності в Одесі – новини, які були актуальні 30 серпня. 

Про протести у Білорусі

30 серпня, у день народження Олександра Лукашенка, що виконує обов'язки президента Білорусі, в центр Мінська в район площі Незалежності влада стягнула кілька колон спецтехніки та автозаків.

За оцінкою кореспондента білоруської служби Радіо Свобода, на несанкціоновану опозиційну акцію "Марш миру і незалежності" в неділю прийшло більше людей, ніж на першу масову акцію, коли було 220 тисяч людей.

Силовики традиційно намагались перешкодити протестувальникам

Число затриманих правоохоронними органами Білорусі учасників акцій протесту опозиції в Мінську у неділю зросло з 125 до 140.

Про марш ЛГБТ

В Одесі проведення Маршу рівності закінчилося бійкою між представниками ЛГБТ-спільноти та націоналістами, 16 осіб затримано, постраждало 2 поліцейських.

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Про інші важливі новини

Протягом суботи, 29 серпня, в Україні виявили ще 2096 випадків Covid-19, 35 людей померли.

Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, провів чергову телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним в межах якої погодив свій візит до Москви.

Федеральне міністерство юстиції Німеччини прийняло до розгляду запит російської Генпрокуратури щодо справи Олексія Навального, який після отруєння перебуває на лікуванні в берлінській клініці "Шаріте".

Нейротехнологічний стартап Neuralink Ілона Маска показав роботу нейроінтерфейса на свині, за допомогою імплантату вдалося прочитати активність нейронів її мозку з усіх каналів.

Центральна виборча комісія оголосила з 5 вересня початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня.

Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов оприлюднив фото двох осіб, яких розшукують за підозрою в організації підпалу автомобіля програми "Схеми" й заявив, що замовникам злочину було вигідно створити напруження між владою, правоохоронцями і журналістами.

Українська правда

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