Головні новини неділі і ночі: протести у Білорусі, марш ЛГБТ в Одесі
У Білорусі відбувся найбільший протест, націоналісти зірвали проведення Маршу рівності в Одесі – новини, які були актуальні 30 серпня.
Про протести у Білорусі
30 серпня, у день народження Олександра Лукашенка, що виконує обов'язки президента Білорусі, в центр Мінська в район площі Незалежності влада стягнула кілька колон спецтехніки та автозаків.
За оцінкою кореспондента білоруської служби Радіо Свобода, на несанкціоновану опозиційну акцію "Марш миру і незалежності" в неділю прийшло більше людей, ніж на першу масову акцію, коли було 220 тисяч людей.
Силовики традиційно намагались перешкодити протестувальникам.
Число затриманих правоохоронними органами Білорусі учасників акцій протесту опозиції в Мінську у неділю зросло з 125 до 140.
Про марш ЛГБТ
В Одесі проведення Маршу рівності закінчилося бійкою між представниками ЛГБТ-спільноти та націоналістами, 16 осіб затримано, постраждало 2 поліцейських.
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