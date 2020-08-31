Главные новости воскресенья и ночи: протесты в Беларуси, марш ЛГБТ в Одессе
В Беларуси состоялся крупнейший протест, националисты сорвали проведение Марша равенства в Одессе – новости, которые были актуальны 30 августа.
О протестах в Беларуси
30 августа, в день рождения Александра Лукашенко, исполняющего обязанности президента Беларуси, в центр Минска в район площади Независимости власть стянула несколько колонн спецтехники и автозаков.
По оценке корреспондента белорусской службы Радио Свобода, на несанкционированную оппозиционную акцию "Марш мира и независимости" в воскресенье пришло больше людей, чем на первой массовой акции, когда было 220 тысяч человек.
Силовики традиционно пытались помешать протестующим.
О марше ЛГБТ
В Одессе проведение Марша равенства закончилось дракой между представителями ЛГБТ-сообщества и националистами.
О телеграм-канале Украинской правды
Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП.Стрічка.
Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.
О других важных новостях
В течение субботы, 29 августа, в Украине обнаружили еще 2096 случаев Covid-19, 35 человек умерли.
Федеральное министерство юстиции Германии приняло к рассмотрению запрос российской Генпрокуратуры относительно дела Алексея Навального, который после отравления находится на лечении в берлинской клинике "Шарите".
Нейротехнологический стартап Neuralink Илона Маска показал работу нейроинтерфейса на свинье, с помощью вживленного имплантата удалось считать активность нейронов ее мозга со всех каналов.
Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября.
Число задержанных правоохранительными органами Беларуси участников протестных акций оппозиции в Минске увеличилось с 125 до 140.
Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов обнародовал фото двух человек, разыскиваемых по подозрению в организации поджога автомобиля программы "Схемы" и заявил, что заказчикам преступления было выгодно создать напряжение между властью, правоохранителями и журналистами.