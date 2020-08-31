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Главные новости воскресенья и ночи: протесты в Беларуси, марш ЛГБТ в Одессе

Понедельник, 31 августа 2020, 08:00

В Беларуси состоялся крупнейший протест, националисты сорвали проведение Марша равенства в Одессе – новости, которые были актуальны 30 августа.

О протестах в Беларуси

30 августа, в день рождения Александра Лукашенко, исполняющего обязанности президента Беларуси, в центр Минска в район площади Независимости власть стянула несколько колонн спецтехники и автозаков.

По оценке корреспондента белорусской службы Радио Свобода, на несанкционированную оппозиционную акцию "Марш мира и независимости" в воскресенье пришло больше людей, чем на первой массовой акции, когда было 220 тысяч человек.

Силовики традиционно пытались помешать протестующим.

О марше ЛГБТ

В Одессе проведение Марша равенства закончилось дракой между представителями ЛГБТ-сообщества и националистами.

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Украинская правда
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