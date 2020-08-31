Главные новости воскресенья и ночи: протесты в Беларуси, марш ЛГБТ в Одессе

В Беларуси состоялся крупнейший протест, националисты сорвали проведение Марша равенства в Одессе – новости, которые были актуальны 30 августа.

О протестах в Беларуси

30 августа, в день рождения Александра Лукашенко, исполняющего обязанности президента Беларуси, в центр Минска в район площади Независимости власть стянула несколько колонн спецтехники и автозаков.

По оценке корреспондента белорусской службы Радио Свобода, на несанкционированную оппозиционную акцию "Марш мира и независимости" в воскресенье пришло больше людей, чем на первой массовой акции, когда было 220 тысяч человек.

Силовики традиционно пытались помешать протестующим.

О марше ЛГБТ

В Одессе проведение Марша равенства закончилось дракой между представителями ЛГБТ-сообщества и националистами.

О телеграм-канале Украинской правды

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП.Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

В течение субботы, 29 августа, в Украине обнаружили еще 2096 случаев Covid-19, 35 человек умерли.

Федеральное министерство юстиции Германии приняло к рассмотрению запрос российской Генпрокуратуры относительно дела Алексея Навального, который после отравления находится на лечении в берлинской клинике "Шарите".

Нейротехнологический стартап Neuralink Илона Маска показал работу нейроинтерфейса на свинье, с помощью вживленного имплантата удалось считать активность нейронов ее мозга со всех каналов.

Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября.

Число задержанных правоохранительными органами Беларуси участников протестных акций оппозиции в Минске увеличилось с 125 до 140.

Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов обнародовал фото двух человек, разыскиваемых по подозрению в организации поджога автомобиля программы "Схемы" и заявил, что заказчикам преступления было выгодно создать напряжение между властью, правоохранителями и журналистами.