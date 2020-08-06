Лукашенко кличе прокурорів України і РФ в Білорусь, щоб розібратися з "вагнерівцями"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив запросити в Білорусь генеральних прокурорів України та Росії, щоб розібратися із затриманням бойовиків "Вагнера".

Джерело: білоруське видання БЕЛТА

Пряма мова: "Щоб зняти ці балачки з приводу так званих 33 богатирів, я попрошу генерального прокурора. Ми вчора довго розмовляли на цю тему з президентом України Володимиром Зеленським. Ясно, про що йшла мова, ЗМІ про це вже повідомляли. Моя позиція була однозначною: у нас є білоруські закони, правопорушення вони здійснювали на території Білорусі".

Деталі: Лукашенко доручив запросити в Білорусь генеральних прокурорів України та Росії і втрьох, разом з прокурором Білорусі, "вирішити цю проблему".

За словами президента Білорусі, якщо прокурори РФ і України не приїдуть, то "питання вирішать" в Білорусі без них.

Резюмуючи, Лукашенко зазначив, що генпрокурорам трьох країн потрібно зібратися і разом у всьому розібратися: "Сядьте втрьох. Робіть, як ви вважаєте за потрібне. На підставі наших законів, міжнародно-правових актів прийміть рішення по цим хлопцям. Як приймете втрьох, так і буде".

УП звернулася до генпрокурора України Ірини Венедіктової за коментарем.

Що було раніше: 5 серпня президент України Володимир Зеленський обговорив із Лукашенком видачу Україні затриманих бойовиків, що воювали на Донбасі.

Лукашенко нібито обіцяв Україні віддати частину бойовиків.

Президент Білорусі розповів, що бойовики ПВК "Вагнера", затримані в Білорусі, в усьому зізналися: їх направили саме в Білорусь і доручили чекати вказівок.

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