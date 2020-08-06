Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Лукашенко кличе прокурорів України і РФ в Білорусь, щоб розібратися з "вагнерівцями"

Четвер, 6 серпня 2020, 11:06

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив запросити в Білорусь генеральних прокурорів України та Росії для розгляду в ситуації із затриманими бойовиками.

Джерело: білоруське видання БЕЛТА

Пряма мова: "Щоб зняти ці балачки з приводу так званих 33 богатирів, я попрошу генерального прокурора. Ми вчора довго розмовляли на цю тему з президентом України Володимиром Зеленським. Ясно, про що йшла мова, ЗМІ про це вже повідомляли. Моя позиція була однозначною: у нас є білоруські закони, правопорушення вони здійснювали на території Білорусі. Все те, що у нас сьогодні в Слідчому комітеті виявлено, ми знаємо".

Деталі: Лукашенко доручив запросити в Білорусь генеральних прокурорів України та Росії і втрьох, разом з прокурором Білорусі, "вирішити цю проблему".

За словами президента Білорусі, якщо прокурори РФ і України не приїдуть, то "питання вирішать" в Білорусі без них.

Резюмуючи, Лукашенко зазначив, що генеральним прокурорам трьох країн потрібно зібратися і разом у всьому розібратися: "Сядьте втрьох. Робіть, як ви вважаєте за потрібне. На підставі наших законів, міжнародно-правових актів прийміть рішення по цим хлопцям. Як приймете втрьох, так і буде".

УП звернулася до генпрокурора України Ірини Венедіктової за коментарем.

Що було раніше: 5 серпня президент України Володимир Зеленський обговорив із Лукашенком видачу Україні затриманих бойовиків, що воювали на Донбасі.

Лукашенко нібито обіцяв Україні віддати частину бойовиків. 

Президент Білорусі розповів, що бойовики ПВК "Вагнера", затримані в Білорусі, в усьому зізналися: їх направили саме в Білорусь і доручили чекати вказівок.

Передісторія:

  • 29 липня в Білорусі затримали 33 іноземців, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом. У Білорусі вирішили, що метою бойовиків була "дестабілізація ситуації" перед виборами президента Білорусі та підготовка теракту.
  • У Білорусі заявили, що 14 із затриманих під Мінськом бойовиків ПВК "Вагнер" воювали на Донбасі. За даними російської "Новой газеты", щонайменше 7 бойовиків воювали в Сирії, троє – на сході України.
  • Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Росії не чули офіційних звинувачень у тому, що затримані в Білорусі росіяни воювали на Донбасі. У Кремлі сподівалися на швидке звільнення бойовиків ПВК "Вагнера".
  • Слідчий комітет Білорусі заявив, що затримані під Мінськом росіяни могли готувати масові заворушення і бути пов'язаними з опозиціонерами Сергієм Тихановським і Миколою Статкевичем.

Теми: ЛукашенкоБілорусьВагнерВенедіктоваГенпрокуратура


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Києві різко зросла кількість хворих на COVID-19, троє померли

Новий антирекорд – 1318 нових хворих на COVID в Україні

Новини 5 серпня: вибух у Лівані, видача "вагнерівців"

Зеленський підписав закон, який скасовує обов'язкову книгу обліку доходів для ФОПів

документСуд вирішив забрати у НАБУ справу про плівки Вовка

"Ультрас" висунули ультиматум Суркісу

Усі новини...
Лукашенко
Головні новини середи і ночі: вибух у Лівані, видача "вагнерівців"
Лукашенко пообіцяв видати Україні "вагнерівців" – ЗМІ
Білорусь між Лукашенком і Путіним: що робити Україні?
Останні новини
11:15
Україна готується надати допомогу у відповідь на запит Лівану - Кулеба
11:14
відео Росія заявила, що перехопила над Чорним морем літаки-розвідники США
11:10
"Нафтогаз" визначив ціну на газ у рамках річного тарифу
11:08
Півмільярда на борги та розвиток: Мінкульт відкрив держпрограму підтримки
11:06
Лукашенко кличе прокурорів України і РФ в Білорусь, щоб розібратися з "вагнерівцями"
10:57
Нардепи з ОПЗЖ подали до КС три подання – про спецконфіскацію і декларування
10:54
Щонайменш 21 громадянин Франції травмований внаслідок вибуху у Бейруті
10:52
Регіони б’ють нові антирекорди добової захворюваності на COVID-19
10:36
Ferrexpo Жеваго різко скоротила спонсорські платежі ФК "Ворскла"
10:26
Держдеп опублікував майже 100 сторінок звіту про російську пропаганду
Усі новини...