У Венедіктової відреагували на запрошення Лукашенка до Білорусі

В Офісі генпрокурора України Ірини Венедіктової повідомили, що дадуть відповідь президенту Білорусі Олександру Лукашенку лише після офіційного запрошення про візит.

Джерело: пресслужба генпрокурора в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Реакція буде тільки після офіційного запрошення, наразі Офіс Генпрокурора його ще не отримав".

Що було раніше: Лукашенко доручив запросити в Білорусь генеральних прокурорів України та Росії, щоб ті, разом із генпрокурором Білорусі, розібралися із затриманням 33 бойовиків "Вагнера".

5 серпня президент України Володимир Зеленський обговорив із Лукашенком видачу Україні затриманих бойовиків, що воювали на Донбасі.

Лукашенко нібито обіцяв Україні віддати частину бойовиків.

Президент Білорусі розповів, що бойовики ПВК "Вагнера", затримані в Білорусі, в усьому зізналися: їх направили саме в Білорусь і доручили чекати вказівок.

Передісторія: