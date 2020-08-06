У Венедіктової відреагували на запрошення Лукашенка до Білорусі
В Офісі генпрокурора України Ірини Венедіктової повідомили, що дадуть відповідь президенту Білорусі Олександру Лукашенку лише після офіційного запрошення про візит.
Джерело: пресслужба генпрокурора в коментарі "Українській правді"
Пряма мова: "Реакція буде тільки після офіційного запрошення, наразі Офіс Генпрокурора його ще не отримав".
Що було раніше: Лукашенко доручив запросити в Білорусь генеральних прокурорів України та Росії, щоб розглянути ситуацію із затриманими бойовиками.
5 серпня президент України Володимир Зеленський обговорив із Лукашенком видачу Україні затриманих бойовиків, що воювали на Донбасі.
Лукашенко нібито обіцяв Україні віддати частину бойовиків.
Президент Білорусі розповів, що бойовики ПВК "Вагнера", затримані в Білорусі, в усьому зізналися: їх направили саме в Білорусь і доручили чекати вказівок.
Передісторія:
- 29 липня в Білорусі затримали 33 іноземців, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом. У Білорусі вирішили, що метою бойовиків була "дестабілізація ситуації" перед виборами президента Білорусі та підготовка теракту.
- У Білорусі заявили, що 14 із затриманих під Мінськом бойовиків ПВК "Вагнер" воювали на Донбасі. За даними російської "Новой газеты", щонайменше 7 бойовиків воювали в Сирії, троє – на сході України.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Росії не чули офіційних звинувачень у тому, що затримані в Білорусі росіяни воювали на Донбасі. У Кремлі сподівалися на швидке звільнення бойовиків ПВК "Вагнера".
- Слідчий комітет Білорусі заявив, що затримані під Мінськом росіяни могли готувати масові заворушення і бути пов'язаними з опозиціонерами Сергієм Тихановським і Миколою Статкевичем.