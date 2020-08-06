Опозиціонери скасували мітинг у Мінську через "свято залізнодорожніх військ"

Команда кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановском вирішила не проводити агітаційний мітинг в парку Дружби народів у Мінську в четвер увечері.

Джерело: TUT.BY з посиланням на прес-секретарку кандидата Анну Красуліну

Пряма мова Красуліної: "На електронну пошту Світлани Тихановскої прийшло повідомлення про свято залізнодорожніх військ в парку Дружби народів. Нам не дають провести мітинги ні на одному майданчику Мінська так само, як в Слуцьку і Солігорську.

Це абсолютно незаконні дії влади, ми оскаржили це рішення в Генеральній прокуратурі, ЦВК і Мінміськвиконком, але ми не будемо провокувати людей. Як громадянин Республіки Білорусь Світлана Тихановска разом з Марією Колесниковою і Веронікою Цепкало планує о 19.00 відвідати свято "День відкритих дверей установ додаткової освіти", який міська влада організує сьогодні в Київському сквері".

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