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Вибух у Бейруті: поранена дружина посла Нідерландів померла в лікарні

Субота, 8 серпня 2020, 13:04
Вибух у Бейруті: поранена дружина посла Нідерландів померла в лікарні

Дружина посла Нідерландів в Лівані померла в суботу після того, як була серйозно поранена в результаті потужного вибуху, що прогримів у вівторок в порту Бейрута.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

55-річна Хедвіг Уолтманс-Мольєр була поранена вибухом, коли стояла поруч зі своїм чоловіком послом Яном Уолтмансом у вітальні їхнього будинку в Бейруті.

Вибух у вівторок завдав значної шкоди посольству Нідерландів, поранивши ще чотирьох осіб, пов'язаних з ним.

Як відомо, у вівторок ввечері в порту ліванської столиці Бейрута стався великий вибух. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила вікна у будинках по всьому місту та перекинула автомобілі.

Внаслідок вибуху за останніми даними загинули 157 осіб та близько 5 тисяч отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що вибухнули 2750 тонн нітрату амонію, які зберігалися в порту 6 років. Небезпечний вантаж прибув у столицю Лівану на кораблі Rhosus, який належить російському підприємцю Ігорю Гречушкіну.

Раніше повідомлялося, що влада Кіпру встановила місцеперебування і допитала росіянина, який вважається власником корабля, що привіз до Бейруту вантаж нітрату амонію, що вибухнув цього тижня.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛіванвибухНідерланди
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