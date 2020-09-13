Петиція за створення ТСК щодо операції проти "вагнерівців" набрала голоси

Петиція за створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо зриву спецоперації з затримання "вагнерівців" набрала на сайті парламенту 25 тисяч голосів.

Джерело: електронна петиція на сайті Верховної Ради

Деталі: Петицію створили 7 вересня родичі й близькі загиблих на Донбасі українських воїнів.

Дослівно петиція: "Вимагаємо відповіді на питання – хто винен у тому, що бойовики, на чиїх руках кров українських солдат, українських військових і льотчиків – в останній момент уникли покарання?"

"Хто і чому "злив" інформацію, і таким чином зірвав затримання?

Чому Генеральна прокуратура України не відреагувала на пропозицію Лукашенка прибути до Мінська, щоб довести причетність цих найманців до участі в агресії проти України?"

"Практично єдиним інструментом, за допомогою якого можна знайти відповіді на ці та інші питання залишилося створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України. І ми наполягаємо на тому, щоб така ТСК розпочала свою роботу негайно".

Що передувало: 11 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що за заявами про можливий зрив української спецоперації щодо "вагнерівців", які були затримані в Білорусі, в Україні відкрито вже не одне кримінальне провадження.

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