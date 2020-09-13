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Петиція за створення ТСК щодо операції проти "вагнерівців" набрала голоси

Неділя, 13 вересня 2020, 19:35
Петиція за створення ТСК щодо операції проти вагнерівців набрала голоси

Петиція за створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо зриву спецоперації з затримання "вагнерівців" набрала на сайті парламенту 25 тисяч голосів.

Джерело: електронна петиція на сайті Верховної Ради

Деталі: Петицію створили 7 вересня родичі й близькі загиблих на Донбасі українських воїнів.

Дослівно петиція: "Вимагаємо відповіді на питання – хто винен у тому, що бойовики, на чиїх руках кров українських солдат, українських військових і льотчиків – в останній момент уникли покарання?"

"Хто і чому "злив" інформацію, і таким чином зірвав затримання?

Чому Генеральна прокуратура України не відреагувала на пропозицію Лукашенка прибути до Мінська, щоб довести причетність цих найманців до участі в агресії проти України?"

"Практично єдиним інструментом, за допомогою якого можна знайти відповіді на ці та інші питання залишилося створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України. І ми наполягаємо на тому, щоб така ТСК розпочала свою роботу негайно".

Що передувало: 11 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що за заявами про можливий зрив української спецоперації щодо "вагнерівців", які були затримані в Білорусі, в Україні відкрито вже не одне кримінальне провадження.

Передісторія:

  • 29 липня в Білорусі затримали 3 десятки росіян із приватної військової компанії Вагнера. Україна просила екстрадиції тих із них, хто воював на Донбасі. 14 серпня стало відомо, що Білорусь передала Росії 32 бойовиків "Вагнера".
  • 5 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Василя Бурбу з посади начальника Головного управління розвідки Міноборони та призначив на цю посаду Кирила Буданова.
  • За інформацією джерел УП, українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі. Однак після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася.
  • Журналіст Юрій Бутусов, який одним із перших заявив про провал операції СБУ із затримання "вагнерівців", стверджував, що операцію проводили спільно зі спецслужбами США.
  • Журналістка Яніна Соколова опублікувала вже дві порції записів із вербуванням російських військових, які розповідають, як воювали на Донбасі проти української армії.  
  • Буданов запевняв, що "вагнерівців" до Мінська перекидали російські спецслужби і це не було спецоперацією СБУ. Бурба заявляв, що "дезінформація і домисли" щодо справи "вагнерівців" є спробою завдати шкоди спецслужбам України.
  • Екссекретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що керівництво України прагне знищити матеріали, які підтверджують підготовку спецслужб із затримання бойовиків з приватної військової компанії Вагнера, причетних до військових злочинів на Донбасі, з РФ в Україну.

Українська правда

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Теми: петиціяВерховна РадаВагнер
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