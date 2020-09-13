Петиция за создание ВСК об операции против "вагнеровцев" набрала голоса

Петиция за создание временной следственной комиссии Верховной Рады относительно срыва спецоперации по задержанию "вагнеровцев" набрала на сайте парламента 25 тысяч голосов.

Источник: электронная петиция на сайте Верховной Рады

Детали: Петицию создали 7 сентября родственники и близкие погибших на Донбассе украинских воинов.

Дословно петиция: "Требуем ответа на вопрос – кто виноват в том, что боевики, на чьих руках кровь украинских солдат, украинских военных и летчиков – в последний момент избежали наказания?"

"Кто и почему "слил" информацию, и таким образом сорвал задержание?

Почему Генеральная прокуратура Украины не отреагировала на предложение Лукашенко прибыть в Минск, чтобы доказать причастность этих наемников к участию в агрессии против Украины?"

"Практически единственным инструментом, с помощью которого можно найти ответы на эти и другие вопросы осталось создание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины. И мы настаиваем на том, чтобы такая ВСК начала свою работу немедленно".

Что предшествовало: 11 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что по заявлениям о возможном срыве украинской спецоперации в отношении "вагнеровцев", которые были задержаны в Беларуси, в Украине открыто уже не одно уголовное производство.

Предыстория: