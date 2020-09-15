Новини 15 вересня: хабар для "слуги", хасиди в Умані

"Помічника" Юрченка взяли під арешт з можливістю 1 млн застави, Майже сотня рятувальників облаштувалася біля могили цадіка Нахмана в Умані, — актуальні новини 15 вересня.

Про хабар для "слуги"

Тим часом НАБУ опублікувало відеоматеріали щодо передачі частини хабара нардепу від "Слуги народу" Олександру Юрченку та його спільникам.

В Офісі президента заявили, що підтримують рішення Юрченка покинути фракцію "Слуга народу".

Іван Фіщенко, якого НАБУ підозрює в хабарництві у змові з Юрченком, запевняє, що грошей не брав і з депутатом не спілкується. Його взяли під арешт з можливістю внесення застави 1 млн 552 грн.

Про хасидів в Умані

Загін державної служби з надзвичайних ситуацій облаштувався біля меморіального комплексу цадіка Нахмана в Умані, напередодні початку святкування єврейського Нового року.

МЗС України звернулося до Білорусі з клопотанням не здійснювати оформлення на виїзд до України осіб, які не підпадають під категорію винятків з постанови уряду, що забороняє в'їзд на територію України іноземців.

Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко доручив уряду зв'язатися з Україною і домовитися про надання зеленого коридору для хасидів.

Про телеграм-канал Української правди

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка.

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

Верховна Рада України зробила офіційну заяву, в якій засудила дії влади Білорусі та закликала її налагодити "цивілізований і демократичний діалог із суспільством із метою вирішення кризової ситуації, що склалася в країні".

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який проходить лікування в Німеччині після сильного отруєння, заявив, що вже може сам дихати і показав фото.

Біля населеного пункту Чабани (Київська область) прорвало газову трубу, яка качає газ до Європи. На місці працюють всі аварійні служби.

Міський голова Харкова Геннадій Кернес захворів на коронавірус.

Внаслідок підриву на розтяжці на Донеччині отримали поранення двоє українських військових: полковник Олександр Апполонов прессекретар однієї з бригад.