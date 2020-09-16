У Раді з'явилася постанова про ТСК, яка розслідуватиме спецоперацію по "вагнерівцям"
У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови щодо створення Тимчасової слідчої комісії, яка розслідуватиме зрив української спецоперації по затриманню бойовиків "Вагнера" у Білорусі.
Джерело: Facebook-сторінка нардепа фракції "Голос" Сергія Рахманіна
Пряма мова: "Проект постанови щодо створення тимчасової слідчої комісії, яка має розплутати загадкову історію навколо "вагнерівців", зареєстрований.
Головою ТСК буде наш колега Роман Костенко.
Спеціально для тих, хто показово дбає про збереження державних секретів: зберігати таємницю й захищати брехню - різні речі. ТСК здатна відокремити одне від одного. Час покаже, хто що "злив".
Деталі: "Голос" відзначає, що парламентська комісія має відповісти, що насправді сталося у Мінську та чи була держзрада в Офісі президента.
Комісія потрібна для того, щоб парламент неупереджено контролював розслідування справи.
Далі постанову має підтримати регламентний комітет, та 150 депутатів у залі парламенту.
Що передувало: 11 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що за заявами про можливий зрив української спецоперації щодо "вагнерівців", які були затримані в Білорусі, в Україні відкрито вже не одне кримінальне провадження.
Передісторія:
- 29 липня в Білорусі затримали 3 десятки росіян із приватної військової компанії Вагнера. Україна просила екстрадиції тих із них, хто воював на Донбасі. 14 серпня стало відомо, що Білорусь передала Росії 32 бойовиків "Вагнера".
- 5 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Василя Бурбу з посади начальника Головного управління розвідки Міноборони та призначив на цю посаду Кирила Буданова.
- За інформацією джерел УП, українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі. Однак після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася.
- Журналіст Юрій Бутусов, який одним із перших заявив про провал операції СБУ із затримання "вагнерівців", стверджував, що операцію проводили спільно зі спецслужбами США.
- Журналістка Яніна Соколова опублікувала вже дві порції записів із вербуванням російських військових, які розповідають, як воювали на Донбасі проти української армії.
- Буданов запевняв, що "вагнерівців" до Мінська перекидали російські спецслужби і це не було спецоперацією СБУ. Бурба заявляв, що "дезінформація і домисли" щодо справи "вагнерівців" є спробою завдати шкоди спецслужбам України.
- Екссекретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що керівництво України прагне знищити матеріали, які підтверджують підготовку спецслужб із затримання бойовиків з приватної військової компанії Вагнера, причетних до військових злочинів на Донбасі, з РФ в Україну.