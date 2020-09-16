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У Раді з'явилася постанова про ТСК, яка розслідуватиме спецоперацію по "вагнерівцям"

Середа, 16 вересня 2020, 12:04

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови щодо створення Тимчасової слідчої комісії, яка розслідуватиме зрив української спецоперації по затриманню бойовиків "Вагнера" у Білорусі.

Джерело: Facebook-сторінка нардепа фракції "Голос" Сергія Рахманіна

Пряма мова: "Проект постанови щодо створення тимчасової слідчої комісії, яка має розплутати загадкову історію навколо "вагнерівців", зареєстрований.

Головою ТСК буде наш колега Роман Костенко.

Спеціально для тих, хто показово дбає про збереження державних секретів: зберігати таємницю й захищати брехню - різні речі. ТСК здатна відокремити одне від одного. Час покаже, хто що "злив".

Деталі: "Голос" відзначає, що парламентська комісія має відповісти, що насправді сталося у Мінську та чи була держзрада в Офісі президента.

Комісія потрібна для того, щоб парламент неупереджено контролював розслідування справи.

Далі постанову має підтримати регламентний комітет, та 150 депутатів у залі парламенту.

Українська правда
Теми: ВагнерВерховна РадаГолос


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