В Раде появилось постановление о ВСК, которая будет заниматься спецоперацией по "вагнеровцам"
В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о создании Временной следственной комиссии, которая будет расследовать срыв украинской спецоперации по задержанию боевиков "Вагнера" в Беларуси.
Источник: Facebook-страница нардепа фракции "Голос" Сергей Рахманин
Прямая речь: "Проект постановления о создании временной следственной комиссии, которая должна распутать загадочную историю вокруг" вагнеривцив ", зарегистрирован.
Председателем ВСК будет наш коллега Роман Костенко.
Специально для тех, кто показательно заботится о сохранении государственных секретов: хранить тайну и защищать ложь - разные вещи. ВСК способна отделить друг от друга. Время покажет, кто что "слив".
Детали: "Голос" отмечает, что парламентская комиссия должна ответить, что на самом деле произошло в Минске и была госизмена в Офисе президента.
Комиссия нужна для того, чтобы парламент беспристрастно контролировал расследование дела.
Далее постановление должен поддержать регламентный комитет, и 150 депутатов в зале парламента.
Что предшествовало: 11 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что по заявлениям о возможном срыве украинской спецоперации в отношении "вагнеровцев", которые были задержаны в Беларуси, в Украине открыто уже не одно уголовное производство.
Предыстория:
- 29 июля в Беларуси задержали 3 десятка россиян из частной военной компании Вагнера. Украина просила экстрадиции тех из них, кто воевал на Донбассе. 14 августа стало известно, что Беларусь передала России 32 боевиков "Вагнера".
- 5 августа президент Владимир Зеленский уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Минобороны и назначил на эту должность Кирилла Буданова.
- По информации источников УП, украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ЧВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако после того, как силовики доложили об этих планах Офису президента, спецоперация провалилась.
- Журналист Юрий Бутусов, который одним из первых заявил о провале операции СБУ по задержанию "вагнеровцев", утверждал, что операцию проводили совместно со спецслужбами США.
- Журналистка Янина Соколова опубликовала уже две порции записей с вербовкой российских военных, во время которых они рассказывают, как воевали на Донбассе против украинской армии.
- Буданов утверждал, что "вагнеровцев" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ. Бурба заявлял, что "дезинформация и домыслы" по делу "вагнеровцев" являются попыткой нанести ущерб спецслужбам Украины.
- Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что руководство Украины стремится уничтожить материалы, подтверждающие подготовку спецслужб по задержанию боевиков из частной военной компании Вагнера, причастных к военным преступлениям на Донбассе, из РФ в Украину.