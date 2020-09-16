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В Раде появилось постановление о ВСК, которая будет заниматься спецоперацией по "вагнеровцам"

Среда, 16 сентября 2020, 12:04

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о создании Временной следственной комиссии, которая будет расследовать срыв украинской спецоперации по задержанию боевиков "Вагнера" ​​в Беларуси.

Источник: Facebook-страница нардепа фракции "Голос" Сергей Рахманин

Прямая речь: "Проект постановления о создании временной следственной комиссии, которая должна распутать загадочную историю вокруг" вагнеривцив ", зарегистрирован.

Председателем ВСК будет наш коллега Роман Костенко.

Специально для тех, кто показательно заботится о сохранении государственных секретов: хранить тайну и защищать ложь - разные вещи. ВСК способна отделить друг от друга. Время покажет, кто что "слив".

Детали: "Голос" отмечает, что парламентская комиссия должна ответить, что на самом деле произошло в Минске и была госизмена в Офисе президента.

Комиссия нужна для того, чтобы парламент беспристрастно контролировал расследование дела.

Далее постановление должен поддержать регламентный комитет, и 150 депутатов в зале парламента.

Что предшествовало: 11 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что по заявлениям о возможном срыве украинской спецоперации в отношении "вагнеровцев", которые были задержаны в Беларуси, в Украине открыто уже не одно уголовное производство.

Предыстория:

  • 29 июля в Беларуси задержали 3 десятка россиян из частной военной компании Вагнера. Украина просила экстрадиции тех из них, кто воевал на Донбассе. 14 августа стало известно, что Беларусь передала России 32 боевиков "Вагнера".
  • 5 августа президент Владимир Зеленский уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Минобороны и назначил на эту должность Кирилла Буданова.
  • По информации источников УП, украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ЧВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако после того, как силовики доложили об этих планах Офису президента, спецоперация провалилась.
  • Журналист Юрий Бутусов, который одним из первых заявил о провале операции СБУ по задержанию "вагнеровцев", утверждал, что операцию проводили совместно со спецслужбами США.
  • Журналистка Янина Соколова опубликовала уже две порции записей с вербовкой российских военных, во время которых они рассказывают, как воевали на Донбассе против украинской армии.
  • Буданов утверждал, что "вагнеровцев" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ. Бурба заявлял, что "дезинформация и домыслы" по делу "вагнеровцев" являются попыткой нанести ущерб спецслужбам Украины.
  • Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что руководство Украины стремится уничтожить материалы, подтверждающие подготовку спецслужб по задержанию боевиков из частной военной компании Вагнера, причастных к военным преступлениям на Донбассе, из РФ в Украину.

Украинская правда
Темы: ВагнерВерховная РадаГолос


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