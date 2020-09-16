В Раде появилось постановление о ВСК, которая будет заниматься спецоперацией по "вагнеровцам"

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о создании Временной следственной комиссии, которая будет расследовать срыв украинской спецоперации по задержанию боевиков "Вагнера" ​​в Беларуси.

Источник: Facebook-страница нардепа фракции "Голос" Сергей Рахманин

Прямая речь: "Проект постановления о создании временной следственной комиссии, которая должна распутать загадочную историю вокруг" вагнеривцив ", зарегистрирован.

Председателем ВСК будет наш коллега Роман Костенко.

Специально для тех, кто показательно заботится о сохранении государственных секретов: хранить тайну и защищать ложь - разные вещи. ВСК способна отделить друг от друга. Время покажет, кто что "слив".

Детали: "Голос" отмечает, что парламентская комиссия должна ответить, что на самом деле произошло в Минске и была госизмена в Офисе президента.

Комиссия нужна для того, чтобы парламент беспристрастно контролировал расследование дела.

Далее постановление должен поддержать регламентный комитет, и 150 депутатов в зале парламента.

Что предшествовало: 11 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что по заявлениям о возможном срыве украинской спецоперации в отношении "вагнеровцев", которые были задержаны в Беларуси, в Украине открыто уже не одно уголовное производство.

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