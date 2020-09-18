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Головні новини четверга і ночі: хабар для Юрченка, обрання очільника САП

П'ятниця, 18 вересня 2020, 08:00

Юрченка виключили з фракції, йому вручили підозру і просять 6,5 млн застави, Рада визначилася зі списком комісії, яка обиратиме очільника САП, — актуальні новини 17 вересня.

Про хабар для Юрченка 

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала клопотання про тримання під вартою нардепа "Слуги народу" Олександра Юрченка, якого підозрюють в отриманні хабара.

Водночас Іван Фіщенко, якого НАБУ підозрює в хабарництві у змові з нардепом Олександром Юрченком, вийшов із СІЗО під заставу 1 мільйон гривень.

Парламентська фракція "Слуга народу" виключила зі своїх лав Олександра Юрченка. Детективи НАБУ вручили йому підозру і клопочуть про арешт із альтернативою 6,5 млн гривень застави.

Про обрання очільника САП

У Європарламенті заявили про загрозу для безвізового режиму з ЄС у зв'язку з проблемною процедурою відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Одна Верховна Рада підтримала проєкт постанови про визначення представників до складу комісії, яка обиратиме керівника САП.

Згодом представництво ЄС і посольство США в Україні прямо заявили, що від прозорості обрання нового керівника САП залежатиме подальша підтримка України.

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Теми: Верховна Рада


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