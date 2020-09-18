Главные новости четверга и ночи: взятка для Юрченко, избрание главы САП

Юрченко исключили из фракции, ему вручили подозрение и просят 6,5 млн залога, Рада определилась со списком комиссии, которая будет выбирать главу САП, — актуальные новости 17 сентября.

О взятке для Юрченко

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала ходатайство о содержании под стражей народного депутата "Слуги народа" Александра Юрченко, которого подозревают в получении взятки.

В то же время Иван Фищенко, которого НАБУ подозревает во взяточничестве в сговоре с нардепом Александром Юрченко, вышел из СИЗО под залог 1 миллион гривен.

Парламентская фракция "Слуга народа" исключила из своих рядов Александра Юрченко. Детективы НАБУ вручили ему подозрение и ходатайствуют об аресте с альтернативой 6,5 млн гривен залога.

Об избрании главы САП

В Европарламенте заявили об угрозе для безвизового режима с ЕС в связи с проблемной процедурой отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Тем не менее Верховная Рада поддержала проект постановления об определении представителей в состав комиссии, которая будет выбирать руководителя САП.

Вскоре представительство ЕС и посольство США в Украине прямо заявили, что от прозрачности избрания нового руководителя САП будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.

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