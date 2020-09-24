Президент Владимир Зеленский не знает пока, когда состоится встреча лидеров "нормандской четверки" или хотя бы их советников, но он заверил, что на шантаж России Украина не поддастся.

Источник: Зеленский в Братиславе на совместном с президенткой Словакии Зузаной Чапутовой брифинге

Прямая речь: "Украина не идет на шантаж – и это видят все, и Европа, и Россия. Но мы находим сегодня баланс для заседаний Трехсторонней контактной группы в Минске – баланс взвешенный и в политике, и в заседаниях ТКГ, и в диалоге с Российской Федерацией – субъектом минского процесса. Он хрупкий и нестабильный, но мы делаем все, чтобы этот диалог был, чтобы был результат".

Детали: Результатом всех переговоров – и в "минском", и в "нормандском" форматах – Зеленский назвал "сложный режим прекращения огня", который все же есть.

О встрече "нормандских" советников президент сказал: "Мы ждем встречи". И добавил, что "нам нужна встреча, за которой следует результат", которым, например, был обмен заключенных и возвращение 140 пленных.

Прямая речь Зеленского: "Я не знаю, когда будка эта встреча (советников). У меня есть информация, что она готовится – в ближайшее время. Я не знаю, когда будет встреча лидеров, поэтому врать не буду, – но я знаю, что после результативной встречи советников следующей предстоит встреча лидеров".

Напомним: 11 сентября состоялась встреча советников лидеров "нормандского формата". 15 сентября Зеленский в Австрии предположил, что в течение 10 дней состоится еще одна встреча советников, после которой будет встреча лидеров "нормандской четверки".

16 сентября прошли переговоры в рамках ТКГ, где представители боевиков т.н. "ДНР" и "ЛНР" выдвинули ультиматум Киеву: требовали, чтобы Верховная Рада приняла постановление о выборах, иначе они откажутся от обмена удерживаемыми лицами.

Российская сторона добивается от украинской внести изменения в постановление Верховной Рады о проведении местных выборов 25 октября, в котором определено, когда и при каких условиях такие выборы смогут состояться на оккупированных ныне территориях Донецкой и Луганской областей.

Вице-премьер-министр, первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Алексей Резников, выступая 18 сентября в парламенте, подтвердил, что переговоры по Донбассу практически заблокированы вопросом внесения изменений в постановление ВР о проведении выборов.

Он также констатировал, что 4 пункт постановления Верховной Рады от 15 июля противоречит 9 пункту комплекса мер Минских соглашений. В Минских соглашениях возврат контроля над границей начинается после выборов и завершается после всеобъемлющего политического урегулирования, а в постановлении парламента – сначала контроль над границей, а потом выборы.

Резников выразил надежду на альтернативное "мудрое" решение парламентариев относительно местных выборов, которое позволит разблокировать переговоры с Россией.

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