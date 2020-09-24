Зеленский: Украина не идет на шантаж
Президент Владимир Зеленский не знает пока, когда состоится встреча лидеров "нормандской четверки" или хотя бы их советников, но он заверил, что на шантаж России не поддастся.
Источник: Зеленский в Братиславе на совместном с президенткой Словакии Зузаной Чапутовой брифинге
Прямая речь: "Украина не идет на шантаж – и это видят все, и Европа, и Россия. Но мы находим сегодня баланс для заседаний Трехсторонней контактной группы в Минске – баланс взвешенный и в политике, и в заседаниях ТКГ, и в диалоге с Российской Федерацией – субъектом минского процесса. Он хрупкий и нестабильный, но мы делаем все, чтобы этот диалог был, чтобы был результат".
Детали: Результатом всех переговоров Зеленский назвал "сложный режим прекращения огня", который все же есть.
О встрече советников – президент сказал: "Мы ждем встречи". И добавил, что "нам нужна встреча, за которой следует результат", которым, например, был обмен заключенных и возвращение 140 пленных.
Прямая речь Зеленского: "Я не знаю, когда будка эта встреча (советников). У меня есть информация, что она готовится – в ближайшее время. Я не знаю, когда будет встреча лидеров, поэтому врать не буду, – но я знаю, что после результативной встречи советников следующей предстоит встреча лидеров".
Напомним: 11 сентября состоялась встреча советников лидеров "нормандской четверки". 15 сентября Зеленский в Австрии предположил, что в течение 10 дней состоится еще одна встреча советников, после которой будет встреча лидеров "нормандской четверки".
16 сентября прошли переговоры в рамках ТКГ, где представители боевиков т.н. "ДНР" и "ЛНР" выдвинули ультиматум Киеву: требовали, чтобы Верховная Рада приняла постановление о выборах, иначе они откажутся от обмена удерживаемыми лицами.
Российская сторона добивается от украинской внести изменения в постановление Верховной Рады о проведении местных выборов 25 октября, в котором определено, когда и при каких условиях такие выборы смогут состояться на оккупированных ныне территориях Донецкой и Луганской областей.
Вице-премьер-министр, первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Алексей Резников, выступая 18 сентября в парламенте, подтвердил, что переговоры по Донбассу практически заблокированы вопросом внесения изменений в постановление ВР о проведении выборов.
Он также констатировал, что 4 пункт постановления Верховной Рады от 15 июля противоречит 9 пункту комплекса мер Минских соглашений. В Минских соглашениях возврат контроля над границей начинается после выборов и завершается после всеобъемлющего политического урегулирования, а в постановлении парламента – сначала контроль над границей, а потом выборы.
Резников выразил надежду на альтернативное "мудрое" решение парламентариев относительно местных выборов, которое позволит разблокировать переговоры с Россией.
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Предыстория:
- 15 июля 2020 года Верховная Рада приняла постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. В соответствии с ней, местные выборы на оккупированных территориях 25 октября не проводятся, а будут назначены только после деоккупации и прекращения вооруженной агрессии России против Украины, включая вывод и разоружение незаконных вооруженных формирований и восстановление контроля Украины над своей границей.
- В августе Леонид Кравчук рассказал, что на заседании ТКГ 19 августа Россия поставила ультиматум об изменении Верховной Радой постановления о местных выборах 2020 года, чтобы выборы проводились также на территории ОРДЛО.
- 11 сентября после встречи советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что "договорились, что в ближайшее время в Верховной Раде будет рассмотрено постановление, которое корректирует то постановление, которое было принято 15 июля".
- Позже руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что украинская сторона во время встречи советников в "нормандском формате" не обещала вносить изменения в постановление о местных выборах для проведения их на неподконтрольных правительству территориях.