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Головні новини неділі і ночі: бойові дії в Нагірному Карабаху, протести у Білорусі

Понеділок, 28 вересня 2020, 08:00

У Нагірному Карабаху відновились бойові дії, 100 тисяч протестувальників вийшли в центр Мінська – новини, які були актуальні 27 вересня. 

Про Нагірний Карабах

Вранці 27 вересня Вірменія і Азербайджан почали бойові дії і звинуватили один одного в ескалації насильства в Нагірному Карабаху.

За кілька годин Вірменія оголосила мобілізацію і воєнний стан.

Азербайджан повідомив, що вводить воєнний стан із 28 вересня. 

Наслідком військових дій стали жертви з обох сторін, зокрема і серед цивільних. 

США засудили ескалацію військового конфлікту у Нагірному Карабаху та застерігають зовнішні сили від втручання у ситуацію.

Про білоруські протести

27 вересня в акції протесту проти фальсифікації виборів президента в Мінську в неділю взяло участь близько 100 тисяч осіб. Повідомляється про близько 350 затриманих

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Про інші важливі новини 

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Українська правда


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