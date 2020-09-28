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Головні новини неділі і ночі: бойові дії в Нагірному Карабаху, протести у Білорусі

Понеділок, 28 вересня 2020, 08:00
Головні новини неділі і ночі: бойові дії в Нагірному Карабаху, протести у Білорусі

У Нагірному Карабаху відновились бойові дії, 100 тисяч протестувальників вийшли в центр Мінська – новини, які були актуальні 27 вересня. 

Про Нагірний Карабах

Вранці 27 вересня Вірменія і Азербайджан почали бойові дії і звинуватили один одного в ескалації насильства в Нагірному Карабаху.

За кілька годин Вірменія оголосила мобілізацію і воєнний стан.

Азербайджан повідомив, що вводить воєнний стан із 28 вересня. 

Наслідком військових дій стали жертви з обох сторін, зокрема і серед цивільних. 

США засудили ескалацію військового конфлікту у Нагірному Карабаху та застерігають зовнішні сили від втручання у ситуацію.

Про білоруські протести

27 вересня в акції протесту проти фальсифікації виборів президента в Мінську в неділю взяло участь близько 100 тисяч осіб. Повідомляється про близько 350 затриманих

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Про інші важливі новини 

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Партія "Слуга народу" назвала слова народного депутата Миколи Галушка про продаж місць у списках "дуже серйозними звинуваченнями", водночас у політсилі наголосили – від парламентарія поки не надходила офіційна письмова заява про вихід з партії.

У Китаї десятки тисяч людей вже отримали щеплення від Covid-19 незважаючи на те, що безпечність та ефективність застосування вакцини поки не доведена.

Авіакомпанія МАУ тимчасово скасовує рейси до Єревана через загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.

Українська правда
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