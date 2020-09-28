Главные новости воскресенья и ночи: боевые действия в Нагорном Карабахе, протесты в Беларуси

В Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, 100 тысяч протестующих вышли в центр Минска – новости, которые были актуальны 27 сентября.

О Нагорном Карабахе

В воскресенье утром Армения и Азербайджан начали боевые действия в Нагорном Карабахе и обвинили друг друга в эскалации насилия.

Через несколько часов Армения объявила мобилизацию и военное положение.

Азербайджан вводит военное положение с 28 сентября.

Следствием военных действий стали жертвы с обеих сторон, в том числе и среди гражданских.

США осудили эскалацию военного конфликта в Нагорном Карабахе и предостерегают внешние силы от вмешательства в ситуацию.

О белорусских протестах

27 сентября в акции протеста против фальсификации выборов президента в Минске в воскресенье взяло участие около 100 тысяч человек. Сообщается об около 350 задержанных.

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