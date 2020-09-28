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Главные новости воскресенья и ночи: боевые действия в Нагорном Карабахе, протесты в Беларуси

Понедельник, 28 сентября 2020, 08:00
Главные новости воскресенья и ночи: боевые действия в Нагорном Карабахе, протесты в Беларуси

В Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, 100 тысяч протестующих вышли в центр Минска – новости, которые были актуальны 27 сентября.

О Нагорном Карабахе

В воскресенье утром Армения и Азербайджан начали боевые действия в Нагорном Карабахе и обвинили друг друга в эскалации насилия.

Через несколько часов Армения объявила мобилизацию и военное положение.

Азербайджан вводит военное положение с 28 сентября. 

Следствием военных действий стали жертвы с обеих сторон, в том числе и среди гражданских.

США осудили эскалацию военного конфликта в Нагорном Карабахе и предостерегают внешние силы от вмешательства в ситуацию.

О белорусских протестах 

27 сентября в акции протеста против фальсификации выборов президента в Минске в воскресенье взяло участие около 100 тысяч человек. Сообщается об около 350 задержанных. 

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О других важных новостях 

В течение субботы, 26 сентября, в Украине обнаружили еще 3 130 случаев Covid-19, 56 зараженных умерли.

На борту военного самолета АН-26, разбившегося 25 сентября, находился сын депутата Николаевского областного совета Вадима Олабина – 20-летний солдат Владимир Олабин, он погиб. 

Партия "Слуга народа" назвала слова народного депутата Николая Галушко о продаже мест в списках "очень серьезными обвинениями", в то же время в политсиле подчеркнули – от парламентария пока не поступало официальное письменное заявление о выходе из партии. 

В Китае десятки тысяч людей уже получили прививки от Covid-19 несмотря на то, что безопасность и эффективность применяемой вакцины пока не доказана.

Авиакомпания МАУ временно отменяет рейсы в Ереван из-за обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Украинская правда

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