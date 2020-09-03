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Число хворих на COVID-19 знову зросло на Буковині: влада розгортає нові лікарні

Четвер, 3 вересня 2020, 00:23
Число хворих на COVID-19 знову зросло на Буковині: влада розгортає нові лікарні

2 вересня коронавірус підтвердили у 137 буковинців. Днем раніше в області зареєстрували вдвічі менше нових випадків.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: Лабораторія області дослідила рекордні 1034 зразки. Раніше ж на коронавірус перевіряли близько 500-600 зразків на добу.

Цього ж дня вилікувались 67 людей.

За час пандемії в області підтвердили 10624 випадки зараження. Наразі вилікувались 6394 хворих.

"Вірус і досі атакує Буковину. Ми вже почали розгортати так звані лікарні другої черги – за два останніх дні відкрили для хворих на COVID-19 медичні заклади у Вижниці та Герці", – повідомив голова ОДА. 

Що було раніше: За добу 1 вересня у Чернівецькій області зафіксували 67 заражень коронавірусом.

Читайте також: COVID-19 б'є рекорди в Україні та світі. Це друга хвиля чи найстрашніше попереду?

Нагадаємо: 

  • 1 вересня в Україні діагноз COVID-19 підтвердився у рекордної кількості людей – 2 495 випадків, за добу помер 51 хворий, одужали ж від коронавірусу 1 015 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірусЧернівецька область
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