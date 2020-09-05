На Півдні та Сході буде вітряно й пройдуть дощі

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про сильні пориви вітру у південних та Донецькій областях.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "За даними УкрГідрометцентру, 5 вересня у південних та Донецькій областях пориви вітру 15-20 м/с".

Деталі: Крім того, ДСНС попереджає, що 5-7 вересня у південній частині, східних, центральних областях та більшості районів Сумської області прогнозується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо: На вихідних погода буде комфортно теплою, дощі очікуються на Півдні країни та у західних регіонах.