Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Півдні та Сході буде вітряно й пройдуть дощі

Субота, 5 вересня 2020, 08:25
На Півдні та Сході буде вітряно й пройдуть дощі

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про сильні пориви вітру у південних та Донецькій областях.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "За даними УкрГідрометцентру, 5 вересня у південних та Донецькій областях пориви вітру 15-20 м/с".

Деталі: Крім того, ДСНС попереджає, що 5-7 вересня у південній частині, східних, центральних областях та більшості районів Сумської області прогнозується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо: На вихідних погода буде комфортно теплою, дощі очікуються на Півдні країни та у західних регіонах.

 
meteo.gov.ua
 

Українська правда
Теми: ДСНСпогода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
ДСНС
Українські рятувальники почали роботи у Словенії, що постраждала від повеней
На Львівщині люди отруїлися газами картоплі: 4 загиблих
Росія вбила в Україні 78 рятувальників з початку повномасштабної війни
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: