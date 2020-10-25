Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Головні новини суботи і ночі: деталі про опитування Зеленського, стеження за Арахамією

Неділя, 25 жовтня 2020, 06:55
Головні новини суботи і ночі: деталі про опитування Зеленського, стеження за Арахамією
Фото: УП

УП дізналась, як будуть виглядати інтерв’юери у опитуванні Зеленського, Арахамія виявив пристрій стеження за автівкою – новини, які були актуальні 24 жовтня.

Про опитування 

Інтерв'юери, які в день місцевих виборів будуть проводити опитування від президента Володимира Зеленського, мають працювати поза виборчою дільницею і ні за кого не агітувати. 

Про Арахамію 

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виявив під колесом свого автомобіля згорток, у якому виявився пристрій стеження.

Про телеграм-канал Української правди

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини 

У президента Польщі Анджея Дуди виявили коронавірус.

СБУ припинила діяльність угруповання, до якого входили правоохоронці і яке займалося незаконною оперативно-розшуковою діяльністю, збутом зброї та наркотиків.

Станом на ранок суботи, в Україні зайнято близько 61% ліжок у медзакладах, де перебувають хворі на COVID-19 або хворі з підозрою на коронавірусну інфекцію.

Православна Церква Кіпру визнала автокефалію Православної Церкви України.

Книга Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", з якої 19 жовтня суд постановив видалити інформацію про голову політради партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, вийде в аудіоформаті.

Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила кінотеатрам працювати у "червоній" зоні карантину. 

Міський голова Києва Віталій Кличко 24 жовтня отримав позитивний результат тесту на Covid-19.

На сайті об'єднання учасників незаконних збройних формувань ОРДЛО 24 жовтня з'явилося повідомлення про смерть очільника батальйону бойовиків "Призрак" Олексія Маркова.

Українська правда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Останні новини
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: