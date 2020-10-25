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Головні новини суботи і ночі: деталі про опитування Зеленського, стеження за Арахамією

Неділя, 25 жовтня 2020, 07:55
Фото: УП

УП дізналась, як будуть виглядати інтерв’юери у опитуванні Зеленського, Арахамія виявив пристрій стеження за автівкою – новини, які були актуальні 24 жовтня.

Про опитування 

Інтерв'юери, які в день місцевих виборів будуть проводити опитування від президента Володимира Зеленського, мають працювати поза виборчою дільницею і ні за кого не агітувати. 

Про Арахамію 

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виявив під колесом свого автомобіля згорток, у якому виявився пристрій стеження.

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Українська правда


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