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Главные новости субботы и ночи: детали об опросе Зеленского, слежка за Арахамией

Воскресенье, 25 октября 2020, 06:55
Главные новости субботы и ночи: детали об опросе Зеленского, слежка за Арахамией
Фото: УП

УП узнала, как будут выглядеть интервьюеры в опросе Зеленского, Арахамия обнаружил устройство слежения за автомобилем – новости, которые были актуальны 24 октября.

Об опросе

Интервьюеры, которые в день местных выборов будут проводить опрос от президента Владимира Зеленского, должны работать вне избирательного участка и ни за кого не агитировать. 

Об Арахамии 

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обнаружил под колесом своего автомобиля сверток, в котором было устройство слежения.

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Украинская правда
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