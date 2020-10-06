Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

У Києві дитина кинулася під потяг

Вівторок, 6 жовтня 2020, 19:51

За попередньою інформацією, 14-летній хлопчик у Києві вирішив покінчити життя самогубством та ліг на колії перед потягом. Від отриманих травм школяр помер на місці події.

Джерело: відділ комунікації поліції Києва

Дослівно: "Близько 13:50 до чергової частини Солом’янського управління поліції надійшла інформація про те, що на коліях неподалік від зупинки "Політехнічний інститут" потяг наїхав на хлопчика".

Деталі: За попередньою інформацією поліції, 14-річний школяр дочекався, поки потяг наблизиться, та в останній момент ліг на колії. Машиніст потягу пояснив, що подавав звукові сигнали та скинув швидкість, однак хлопець не відреагував.

Нагадаємо: 28 вересня у столичному метро під потягом загинула людина.

Українська правда
Теми: Київметро


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоНа електромобілі почали вішати особливі номерні знаки

Медведчук знову приїхав до Путіна на поклон

Передвиборчі перегони в США: Байден відчутно збільшив відрив від Трампа

ФотоЗвільненому зі скандалом прокурору, що обіцяв усіх "#бати", дали високу посаду

Зеленський звільнив Абромавичуса і призначив нового керівника "Укроборонпрому"

Аудит "Нафтогазу" показав порушення, через які бюджет недоотримав 75 мільярдів

Усі новини...
Київ
Голова МЗС: Коли дружина захотіла піти у місцеву політику, я перехрестив її
У Києві знайшли конвертцентр, який прикривався "інвалідністю": вилучили 36 млн готівки
Німеччина відправила до Києва літак за 13 пораненими українськими військовими
Останні новини
20:04
Саміт Україна-ЄС підтвердив відновлення повноцінної дії безвізу після пандемії
19:51
У Києві дитина кинулася під потяг
19:28
ЄС виділить Україні 60 млн євро: підписані нові угоди
19:19
Приготування борщу увійде до культурної спадщини України
18:55
Відео, фотоПід судом, який залишив Антоненка у СІЗО, силовики жорстко розганяли протест
18:36
Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на 7,25 мільярда
18:32
В "Укроборонпромі" пояснили, чому звільнився Абромавичус і що буде з його командою
18:32
Король Таїланду помилував 16 ув’язнених українців – посольство
18:19
Білик розважила концертом карантинний Харків
18:18
В Організації заборони хімічної зброї підтвердили отруєння Навального "Новічком"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!