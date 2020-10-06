У Києві дитина кинулася під потяг

За попередньою інформацією, 14-летній хлопчик у Києві вирішив покінчити життя самогубством та ліг на колії перед потягом. Від отриманих травм школяр помер на місці події.

Джерело: відділ комунікації поліції Києва

Дослівно: "Близько 13:50 до чергової частини Солом’янського управління поліції надійшла інформація про те, що на коліях неподалік від зупинки "Політехнічний інститут" потяг наїхав на хлопчика".

Деталі: За попередньою інформацією поліції, 14-річний школяр дочекався, поки потяг наблизиться, та в останній момент ліг на колії. Машиніст потягу пояснив, що подавав звукові сигнали та скинув швидкість, однак хлопець не відреагував.

Нагадаємо: 28 вересня у столичному метро під потягом загинула людина.