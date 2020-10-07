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Головні новини вівторка і ночі: саміт Україна-ЄС, зустріч Медведчука і Путіна

Середа, 7 жовтня 2020, 08:00
Головні новини вівторка і ночі: саміт Україна-ЄС, зустріч Медведчука і Путіна
Фото: ОП

Євросоюз погодився оновити Угоду про асоціацію з Україною, Віктор Медведчук зустрівся з Володимиром Путіним, — актуальні новини 6 жовтня.

Про саміт Україна-ЄС

Український уряд та Європейська комісія підписали три угоди, які передбачають виділення Україні 60 млн євро. 

Крім того, Європейський Союз підтвердив відсутність загроз для дії безвізового режиму з Україною та очікує, що його повноцінне функціонування відновиться після пандемії коронавірусу. Ба більше, за підсумками двостороннього саміту в Брюсселі Україна та ЄС досягли домовленості про оновлення Угоди про асоціацію. 

ЄС також готовий допомогти Україні отримати доступ до вакцини проти COVID-19. 

У Брюсселі президент Володимир Зеленський вручив віцепрезиденту Європейської комісії з питань міжінституційних відносин Марошу Шефчовичу орден князя Ярослава Мудрого II ступеня.

Про зустріч Медведчука з Путіним

Голова політради партії "ОПЗЖ" Віктор Медведчук зустрівся зі своїм кумом президентом Росії Володимиром Путіним. Український політик похвалився, що вакцинувався з сім'єю в окупованому Криму російською вакциною та просив у свого кума обдумати "можливе часткове зняття санкції з України".

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Українська правда

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