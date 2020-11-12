Новини 12 листопада: жарти "Епіцентру", незгодні з локдауном

Степанов обурився жартівливою бравадою "Епіцентру" на тлі посилення карантину, Радник Єрмака подав у відставку через локдаун вихідного дня, — актуальні новини 12 листопада.

Про жарти "Епіцентру"

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов обурився жартівливою бравадою торговельної мережі "Епіцентр" Олександра й Галини Герег на тлі посилення карантину на вихідні.

"Епіцентр" написав у Facebook: "Продукти у нас є, вироби медичного призначення, ліки – є, корм для тварин – є. Завозимо пальне". І додав картинку: "Увага! Вводимо 72-годинну п'ятницю!!!".

В підсумку мережа будівельно-господарських гіпермаркетів "Епіцентр" працюватиме на вихідних, але продаватиме лише продукти харчування, медичні товари та засоби гігієни.

Про незгодних з локдауном

Радник голови Офісу президента Андрія Єрмака Ігор Уманський звільняється з цієї посади, оскільки не згодний із посиленням карантину в Україні на вихідних.

Проти карантину вихідного дня виступили також мукачівський міський голова Андрій Балога та мер Черкас Анатолій Бондаренко.

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