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Новини 12 листопада: жарти "Епіцентру", незгодні з локдауном

Четвер, 12 листопада 2020, 20:34
Новини 12 листопада: жарти Епіцентру, незгодні з локдауном

Степанов обурився жартівливою бравадою "Епіцентру" на тлі посилення карантину, Радник Єрмака подав у відставку через локдаун вихідного дня, — актуальні новини 12 листопада.

Про жарти "Епіцентру"

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов обурився жартівливою бравадою торговельної мережі "Епіцентр" Олександра й Галини Герег на тлі посилення карантину на вихідні. 

"Епіцентр" написав у Facebook: "Продукти у нас є, вироби медичного призначення, ліки – є, корм для тварин – є. Завозимо пальне". І додав картинку: "Увага! Вводимо 72-годинну п'ятницю!!!".

В підсумку мережа будівельно-господарських гіпермаркетів "Епіцентр" працюватиме на вихідних, але продаватиме лише продукти харчування, медичні товари та засоби гігієни.

Про незгодних з локдауном 

Радник голови Офісу президента Андрія Єрмака Ігор Уманський звільняється з цієї посади, оскільки не згодний із посиленням карантину в Україні на вихідних.

Проти карантину вихідного дня виступили також мукачівський міський голова Андрій Балога та мер Черкас Анатолій Бондаренко.

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Про інші важливі новини

Президент Володимир Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак, у яких підтвердили коронавірус, наразі перебувають в ізольованих палатах лікарні "Феофанія".

Якби вибори до парламенту відбувалися у листопаді 2020 року, до Ради пройшли б 4 партії: "Слуга народу", "ОПЗЖ", "Євросолідарність" і "Батьківщина", також, з урахуванням похибки, шанси є ще у 8-ми партій. 

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов припускає, що найважчий період в плані епідемії COVID-19 буде тривати до квітня.  

За час пандемії понад 70 депутатів Верховної Ради заразилися коронавірусом, тобто кожен шостий.

У ВООЗ вважають, що 70% населення планети слід вакцинувати, щоб подолати пандемію коронавірусу COVID-19.

Поблизу єгипетського курортного міста Шарм-ель-Шейх зазнав аварії військовий гелікоптер. Загинули 8 миротворців - шестеро американців, чех і француз.

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