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Новости 12 ноября: шутки "Эпицентра", несогласные с локдауном

Четверг, 12 ноября 2020, 21:34

Степанов возмутился шутливой бравадой "Эпицентра" на фоне усиления карантина, Советник Ермака подал в отставку из-за локдауна выходного дня, — актуальные новости 12 ноября.

О шутках "Эпицентра"

Министр здравоохранения Максим Степанов возмутился шутливой бравадой торговой сети "Эпицентр" Александра и Галины Герег на фоне усиления карантина на выходные.

"Эпицентр" написал в Facebook: "Продукты у нас есть, изделия медицинского назначения, лекарства – есть, корм для животных – есть. Завозим топливо". И добавил картинку: "Внимание! Вводим 72-часовую пятницу!!!".

В итоге сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов "Эпицентр" будет работать на выходных, но продавать будет только продукты питания, медицинские товары и средства гигиены.

О несогласных с локдауном

Советник главы Офиса президента Андрея Ермака Игорь Уманский увольняется с этой должности, поскольку не согласен с усилением карантина в Украине на выходных.

Против карантина выходного дня также выступили мукачевский городской председатель Андрей Балога и мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

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