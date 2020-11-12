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Новости 12 ноября: шутки "Эпицентра", несогласные с локдауном

Четверг, 12 ноября 2020, 20:34
Новости 12 ноября: шутки Эпицентра, несогласные с локдауном

Степанов возмутился шутливой бравадой "Эпицентра" на фоне усиления карантина, Советник Ермака подал в отставку из-за локдауна выходного дня, — актуальные новости 12 ноября.

О шутках "Эпицентра"

Министр здравоохранения Максим Степанов возмутился шутливой бравадой торговой сети "Эпицентр" Александра и Галины Герег на фоне усиления карантина на выходные.

"Эпицентр" написал в Facebook: "Продукты у нас есть, изделия медицинского назначения, лекарства – есть, корм для животных – есть. Завозим топливо". И добавил картинку: "Внимание! Вводим 72-часовую пятницу!!!".

В итоге сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов "Эпицентр" будет работать на выходных, но продавать будет только продукты питания, медицинские товары и средства гигиены.

О несогласных с локдауном

Советник главы Офиса президента Андрея Ермака Игорь Уманский увольняется с этой должности, поскольку не согласен с усилением карантина в Украине на выходных.

Против карантина выходного дня также выступили мукачевский городской председатель Андрей Балога и мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

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О других важных новостях

Президент Владимир Зеленский и председатель Офиса президента Андрей Ермак, у которых подтвердили коронавирус, пока находятся в изолированных палатах больницы "Феофания".

Если бы выборы в парламент проходили в ноябре 2020 года, в Раду прошли бы 4 партии: "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Евросолидарность" и "Батькивщина", также с учетом погрешности, шансы есть еще у 8-ми партий.

Министр здравоохранения Максим Степанов предполагает, что самый тяжелый период в плане эпидемии COVID-19 будет длиться до апреля.

За время пандемии более 70 депутатов Верховной Рады заразились коронавирусом, то есть каждый шестой.

В ВООЗ считают, что 70% населения планеты следует вакцинировать, чтобы преодолеть пандемию коронавируса COVID-19.

Поблизости от египетского курортного города Шарм-эль-Шейх потерпел крушение военный вертолет. Погибли 8 миротворцев - шестеро американцев, чех и француз.

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