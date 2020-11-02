Білорусь відмовляє у в'їзді українцям, які оплатили трансплантацію у білоруських лікарнях

Білоруські прикордонники не пропускають на територію Білорусі громадян України, які готуються до вже оплаченої пересадки нирки в Мінську та Бресті.

Джерело: "Радыё Свабода"

Деталі: Журналістка поспілкувалася з представниками пацієнтів, які через закриття кордонів Білоруссю втратили можливість в'їхати в країну для трансплантації органів через наземні пункти пропуску. У Білорусь ще можна прилетіти літаком, аеропорт Мінська не закрито для іноземців, але не всі пацієнти можуть витримати таку дорогу.

Білоруські прикордонники не впустили їх у країну 30 жовтня.

Назар Вус зі Львова каже, що його дружина рік чекала черги на пересадку нирки в Бресті. Цього разу вона мала пройти процедуру типування - здачу крові для бази, яка визначає сумісність донорського органу.

10 років жінка без обох нирок - на гемодіалізі. Оскільки зараз вона не дійшла до наступної процедури (її не пустили в Білорусь), донора знайти неможливо. Тепер потрібно дочекатися відкриття кордонів, щоб пройти тести і знову стояти в черзі.

Вус повідомив, що МОЗ України вже заплатив за пересадку нирки його дружині. Але аналізи крові в Бресті вони оплачують самі. Вартість процедури близько 250 доларів.

Тетяна Якубець, мешканка міста Здолбунова Рівненської області, також побоюється, що її 17-річний син Дмитро не зможе приїхати до Мінська для типування. Трансплантація також була оплачена Міністерством охорони здоров'я України.

Пряма мова: "Нам кажуть летіти літаком. Але це не вихід, тому що спочатку потрібно потрапити до Києва, а звідти до Мінська або Бреста. Люди, що живуть на гемодіалізі, можуть не витримати такої дороги. До того ж переліт коштує недешево. Для таких людей кордон має бути відкритим, щоб можна було доїхати автомобілем. Ми ж не збираємося влаштовувати якісь заворушення. Ми їдемо вирішити нашу життєво важливу проблему. Тим більше, що Україна заплатила гроші, а деякі пацієнти самі збирали гроші. І таких людей багато, яким потрібно їхати, а вони вже пропустили типування".

Деталі: Якубець каже, що зверталася в посольство Білорусі в Україні, але звідти її перенаправили в посольство України в Білорусі, а звідти - до білоруських прикордонників. "Потрібні окремі інструкції з перетинання кордону для людей, яким потрібна пересадка", - вважає вона.

Нагадаємо: З 1 листопада Республіка Білорусь офіційно тимчасово призупинила перетин кордону для в'їзду іноземних громадян та осіб без громадянства в автомобільних пунктах пропуску, пунктах спрощеного пропуску, пунктах пропуску на залізничних станціях, пунктах пропуску в річкових портах для запобігання поширенню інфекції, викликаної COVID-19.

Через обмеження, запроваджені Білоруссю, пасажиропотік на кордоні з Україною впав на 15%. На цих вихідних білоруська сторона не пропустила та повернула на територію України 20 громадян України та 2 іноземців.