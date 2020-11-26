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Головні новини середи і ночі: локдаун на свята, смерть Марадони  

Четвер, 26 листопада 2020, 07:00

Шмигаль не виключає локдауну на зимові свята, Байден озвучив свої кроки на перші 100 днів при владі, помер Дієго Марадона, — актуальні новини 25 листопада.

Про жорсткий карантин на свята

Кабінет міністрів розглядає жорсткий карантин на новорічні й різдвяні свята як один із варіантів розвитку подій.  

Про плани Байдена

Обраний президентом США Джо Байден заявив, що впродовж своїх перших 100 днів перебування на посаді хоче провести імміграційну реформу, скасувати укази Дональда Трампа про навколишнє середовище і допомогти владі штатів у боротьбі з COVID-19.

Про Марадону

Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона помер у віці 60 років. 

Президент країни оголосив три дні національного трауру, щоб вшанувати пам’ять Дієго Марадони – "найкращого футболіста у світі та людини, яка зробила аргентинців безмірно щасливими". 

На прощанні із футболістом, яке відбудеться у президентському палаці, очікують не менше мільйона людей.

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Українська правда

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