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Главные новости среды и ночи: локдаун на праздники, смерть Марадоны

Четверг, 26 ноября 2020, 07:00

Шмыгаль не исключает локдауна на зимние праздники, Байден озвучил свои шаги на первые 100 дней у власти, умер Диего Марадона — актуальные новости 25 ноября.

О жестком карантине на праздники

Кабинет министров рассматривает жесткий карантин на новогодние и рождественские праздники как один из вариантов развития событий.

О планах Байдена

Избранный президентом США Джо Байден заявил, что в течение своих первых 100 дней пребывания на посту хочет провести иммиграционную реформу, отменить указы Дональда Трампа об окружающей среде и помочь властям штатов в борьбе с COVID-19. 

О Марадоне

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона умер в возрасте 60 лет.

Президент страны объявил три дня национального траура, чтобы почтить память Диего Марадоны – "лучшего футболиста в мире и человека, который сделал аргентинцев безмерно счастливыми".

На прощании с футболистом, которое состоится в президентском дворце, ожидают не менее миллиона человек.

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НАПК в четвертом квартале 2020 года остановило государственное финансирование "Батькивщины" из-за обнаруженных в финансовом отчете партии нарушений.

Физические лица предприниматели (ФОПи), которые на период карантина ограничили свою работу, получат выплаты на обеспечение детей.

Посол Украины в Будапеште Любовь Непоп вызвали в МИД Венгрии после того, как политику Иштвану Греже было отказано во въезде в Украину.

Городская ТИК обнародовала официальные результаты выборов председателя Львовской ОТГ 22 ноября, по которым действующий мэр Андрей Садовый получил 62,25% поддержки избирателей. 

Федеральная полиция Германии совместно с сотрудниками таможенной службы провела в среду, 25 ноября, масштабную спецоперацию по всей стране, направленную против нелегального трудоустройства в сфере ухода в домохозяйствах. 

За минувшие сутки от осложнений коронавируса погибли почти 12 000 человек.

Украинская правда
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