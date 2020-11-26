Главные новости среды и ночи: локдаун на праздники, смерть Марадоны

Шмыгаль не исключает локдауна на зимние праздники, Байден озвучил свои шаги на первые 100 дней у власти, умер Диего Марадона — актуальные новости 25 ноября.

О жестком карантине на праздники

Кабинет министров рассматривает жесткий карантин на новогодние и рождественские праздники как один из вариантов развития событий.

О планах Байдена

Избранный президентом США Джо Байден заявил, что в течение своих первых 100 дней пребывания на посту хочет провести иммиграционную реформу, отменить указы Дональда Трампа об окружающей среде и помочь властям штатов в борьбе с COVID-19.

О Марадоне

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона умер в возрасте 60 лет.

Президент страны объявил три дня национального траура, чтобы почтить память Диего Марадоны – "лучшего футболиста в мире и человека, который сделал аргентинцев безмерно счастливыми".

На прощании с футболистом, которое состоится в президентском дворце, ожидают не менее миллиона человек.

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