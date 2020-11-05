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Офіс президента: 100 днів тиші на Донбасі зберегли життя десяткам воїнів

Четвер, 5 листопада 2020, 12:55
Офіс президента: 100 днів тиші на Донбасі зберегли життя десяткам воїнів

Офіс президента наголошує, що 100 днів тиші у зоні проведення операції Об'єднаних сил зберегли життя десяткам українських воїнів.

Джерело: повідомлення ОП в Facebook

Дослівно: "Третього жовтня минуло 100 днів від початку дії домовленості щодо повного та всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі, який було встановлено з 27 липня. Ніколи раніше за всі роки війни не вдавалось утримати режим припинення вогню так довго. Він дав змогу у дев'ять разів зменшити бойові втрати серед українських військовослужбовців".

Деталі: В офісі деталізують дані щодо втрат, обстрілів і т.д.

 

Вказано, що за період з 27 липня до 3 листопада 2020 року втрати Збройних сил України від безпосередніх бойових дій у зоні проведення Операції об’єднаних сил склали: троє загиблих та 11 поранених. За такий самий період 2019 року від бойових дій загинуло 29 українських воїнів та 98 було поранено.

Середня кількість обстрілів позицій ЗС України за 100 днів дії режиму припинення вогню порівняно з відповідним періодом минулого року зменшилась у 5,5 раза.

З 27 липня до 3 листопада 2020 року українські позиції обстрілювали 224 рази, а за аналогічний період минулого року – 1241 раз.

Наголошується, що цьогорічні домовленості про припинення вогню дали змогу кардинально зменшити кількість обстрілів з важкого озброєння. Адже з початку 2020 року кількість обстрілів позицій ЗС України з боку проросійських бойовиків досягала 16-18 на добу, і здебільшого тоді вони стріляли з важкого озброєння.

Що було раніше: В штабі ООС заявили, що з моменту оголошення всеосяжного перемир'я 27 липня кількість обстрілів на Донбасі зменшилась у п’ять з половиною разів, кількість загиблих у 14 разів.

Нагадаємо: 22 липня 2020 року на засіданні Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції було домовлено про режим повного та всеосяжного припинення вогню з 27 липня.

Водночас від того часу міжнародні спостерігачі неодноразово фіксували порушення домовленостей бойовиками: крім збройних провокацій вони укріплюють свої позиції та мінують нові території.

Росія з 2014 року здійснює гібридну військову агресію проти України, анексувавши Кримський півострів та підтримуючи незаконні збройні формування на Донбасі. 

Українська правда

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Теми: Донбасвійна
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