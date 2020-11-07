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Керівник "Шахтаря" захворів на COVID-19

Субота, 7 листопада 2020, 01:48
Фото: САЙТ ФК "ШАХТАР"

Генеральний директор ФК "Шахтар" Сергій Палкін повідомив, що захворів на коронавірус.

Джерело: Палкін в Facebook

Пряма мова: "Ось прийшла і моя черга. Пішов на самоізоляцію".

Що передувало:

  • 4 жовтня у двох гравців футбольного клубу "Шахтар" і збірної України Андрія Пятова і Тараса Степаненка, а також двох співробітників персоналу клубу виявили коронавірус.
  • 8 жовтня стало відомо, що у футбольному клубі "Шахтар" захворіли на коронавірус 9 співробітників та 9 футболістів.

Теми: коронавірусфутбол


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