Керівник "Шахтаря" захворів на COVID-19
Субота, 7 листопада 2020, 01:48
Генеральний директор ФК "Шахтар" Сергій Палкін повідомив, що захворів на коронавірус.
Джерело: Палкін в Facebook
Пряма мова: "Ось прийшла і моя черга. Пішов на самоізоляцію".
Що передувало:
- 4 жовтня у двох гравців футбольного клубу "Шахтар" і збірної України Андрія Пятова і Тараса Степаненка, а також двох співробітників персоналу клубу виявили коронавірус.
- 8 жовтня стало відомо, що у футбольному клубі "Шахтар" захворіли на коронавірус 9 співробітників та 9 футболістів.