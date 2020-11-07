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Світові лідери вітають Байдена з перемогою на виборах

Субота, 7 листопада 2020, 20:37

Керівники Європейського союзу привітали кандидата від Демократичної партії Джо Байдена з обранням на пост президента Сполучених Штатів Америки. Крім того, його привітали й експрезиденти США Барак Обама, Біл Клінтон та Джиммі Картер.

Джерело: CNN, заява президента Європейської ради Шарля Мішеля, Обама у Twitter

Деталі: Керівники ЄС привітали обраного президента Джо Байдена і обраного віцепрезидента Камалу Гарріс з досягненням достатньої кількості голосів вибірників.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також привітала Байдена з перемогою.

Барк Обама попередив Байдена, що зайшовши до Білого дому у січні, той зіткнеться з низкою надзвичайних викликів, таких як пандемія Covid-19, економічні проблеми, та демократія, що перебуває під загрозою.

Клінтон у свою чергу назвав Байдена новообраним президентом, який буде служити американцям на об'єднувати націю.

Картер зазначив, що пишається перемогою Байдена і сподівається побачити позитивні зміни в країні.

Нагадаємо: Демократ Джо Байден після того, як отримав більше 270 голосів виборників на президентських перегонах у США, закликав американців залишити позаду жорстку риторику та об'єднатися як нація.

Теми: БайденвибориСШАЄС


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