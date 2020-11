Світові лідери вітають Байдена з перемогою на виборах

Керівники Європейського союзу привітали кандидата від Демократичної партії Джо Байдена з обранням на пост президента Сполучених Штатів Америки. Крім того, його привітали й експрезиденти США Барак Обама, Біл Клінтон та Джиммі Картер.

Джерело: CNN, заява президента Європейської ради Шарля Мішеля, Обама у Twitter

Деталі: Керівники ЄС привітали обраного президента Джо Байдена і обраного віцепрезидента Камалу Гарріс з досягненням достатньої кількості голосів вибірників.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також привітала Байдена з перемогою.

Барк Обама попередив Байдена, що зайшовши до Білого дому у січні, той зіткнеться з низкою надзвичайних викликів, таких як пандемія Covid-19, економічні проблеми, та демократія, що перебуває під загрозою.

Congratulations to my friends, @JoeBiden and @KamalaHarris — our next President and Vice President of the United States. pic.twitter.com/febgqxUi1y