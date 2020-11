Азербайджан заявив, що "звільнив від окупації" ще 23 села в Карабасі

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що збройні сили країни "звільнили від вірменської окупації" ще 23 населених пункти в Нагірному Карабасі.

Джерело: Алієв у Twitter

Деталі: Йдеться про 6 сіл Фізулінського, 4 села Ходжалинського, 5 сіл Ходжавендського, 3 – Джебраїльського, по два села в Губадлінському і Зангіланському районах.

Пряма мова: "Славетна азербайджанська армія звільнила від окупації села Гобу Ділагарда, Ял Пірахмедлі, Юхари Ягливенд, Ділагарда, Сеїд Махмудлу, Алескерлі - Фізулінського, Демірчілер, Чанагчи, Мадаткенд, Сигнаг - Ходжалинського, Сусанлиг, Домі, Туг, Акакій, Азих - Ходжавендьского , Гусейналилар, Сеюдлю, Ашаги Сірик - Джебраїльського, Юхари Моллу, Ашаги Моллу, Ходжік - Губадлінського, Кечіклі, Ордеклі - Зангіланського районів.

Карабах - це Азербайджан!"

За твердженням азербайджанської сторони, в ході боїв, що тривають з 27 вересня, ВС Азербайджану "звільнили" більше 240 населених пунктів, в тому числі міста Шуша, Зангілан, Джабраїл, Губадли і Фізулі, а також селище Гадрут. Вірменська сторона це заперечує.

