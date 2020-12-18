Суд знову відправив Стерненка під нічний домашній арешт

Суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього нічного арешту обвинуваченому в умисному вбивстві активісту та блогеру Сергію Стерненку.

Джерело: адвокат Стерненка Масі Найєм у Facebook

Пряма мова: "Приморський районний суд м. Одеси відмовив прокурорам в обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Сергію обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21:00 до 06:00".

Що передувало: 17 грудня Стерненко повідомив, що прокуратура знову клопотатиме про арешт для нього. Стерненко наголосив, що його домашній арешт закінчився ще майже 3 тижні тому він нікуди не втік, веде публічний образ життя.

Нагадаємо: 11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві. Служба безпеки України заявила, що він оборонявся лише на початку нападу, а потім біг за пораненим Кузнєцовим майже 100 метрів і вдарив його ножем у серце, коли небезпеки вже не було.

Після цього, також у червні, Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнецову, який був одним із нападників на Стерненка і загинув під час нападу.

Стерненко перебував під нічним домашнім арештом у Києві: у серпні йому пом'якшили запобіжний захід, який продовжили у вересні.

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