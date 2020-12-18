Суд знову відправив Стерненка під нічний домашній арешт
Суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього нічного арешту обвинуваченому в умисному вбивстві активісту та блогеру Сергію Стерненку.
Джерело: адвокат Стерненка Масі Найєм у Facebook
Пряма мова: "Приморський районний суд м. Одеси відмовив прокурорам в обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Сергію обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21:00 до 06:00".
Що передувало: 17 грудня Стерненко повідомив, що прокуратура знову клопотатиме про арешт для нього. Стерненко наголосив, що його домашній арешт закінчився ще майже 3 тижні тому він нікуди не втік, веде публічний образ життя.
Нагадаємо: 11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві. Служба безпеки України заявила, що він оборонявся лише на початку нападу, а потім біг за пораненим Кузнєцовим майже 100 метрів і вдарив його ножем у серце, коли небезпеки вже не було.
Після цього, також у червні, Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнецову, який був одним із нападників на Стерненка і загинув під час нападу.
Стерненко перебував під нічним домашнім арештом у Києві: у серпні йому пом'якшили запобіжний захід, який продовжили у вересні.
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Справа Стерненка: Пояснюємо позицію захисту
Передісторія:
- У 2018 році на Стерненка було вчинено три замахи (7 лютого, 1 травнята 24 травня), в ході третього загинув один із двох нападників. Поліція відкривала провадження про умисне вбивство. Стерненко стверджує, що захищався.
- 15 травня стало відомо, що двом чоловікам, які у 2018 році напали в Одесі на Стерненка, оголосили підозру в хуліганстві, а 10 червня – що прокуратура закрила провадження проти загиблого Кузнецова.
- Згодом суд скасував підозру Кузнецову та не дав дозвіл на затримання його спільника Олександра Ісайкула.