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Суд знову відправив Стерненка під нічний домашній арешт

П'ятниця, 18 грудня 2020, 16:43

Суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього нічного арешту обвинуваченому в умисному вбивстві активісту та блогеру Сергію Стерненку.

Джерело: адвокат Стерненка Масі Найєм у Facebook

Пряма мова: "Приморський районний суд м. Одеси відмовив прокурорам в обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Сергію обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21:00 до 06:00".

Що передувало: 17 грудня Стерненко повідомив, що прокуратура знову клопотатиме про арешт для нього. Стерненко наголосив, що його домашній арешт закінчився ще майже 3 тижні тому він нікуди не втік, веде публічний образ життя.

Нагадаємо: 11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві. Служба безпеки України заявила, що він оборонявся лише на початку нападу, а потім біг за пораненим Кузнєцовим майже 100 метрів і вдарив його ножем у серце, коли небезпеки вже не було.

Після цього, також у червні, Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнецову, який був одним із нападників на Стерненка і загинув під час нападу.

Стерненко перебував під нічним домашнім арештом у Києві: у серпні йому пом'якшили запобіжний захід, який продовжили у вересні.

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Передісторія:

  • У 2018 році на Стерненка було вчинено три замахи (7 лютого1 травнята 24 травня), в ході третього загинув один із двох нападників. Поліція відкривала провадження про умисне вбивство. Стерненко стверджує, що захищався.
  • 15 травня стало відомо, що двом чоловікам, які у 2018 році напали в Одесі на Стерненка, оголосили підозру в хуліганстві, а 10 червня – що прокуратура закрила провадження проти загиблого Кузнецова.
  • Згодом суд скасував підозру Кузнецову та не дав дозвіл на затримання його спільника Олександра Ісайкула.

Українська правда
Теми: Стерненко


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