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Суд снова отправил Стерненко под ночной домашний арест

Пятница, 18 декабря 2020, 15:43
Суд снова отправил Стерненко под ночной домашний арест

Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ночного ареста обвиняемому в умышленном убийстве активисту и блоггеру Сергею Стерненко.

Источник: адвокат Стерненко Маси Найем в Facebook

Прямая речь: "Приморский районный суд. Одессы отказал прокурорам в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сергею избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с 21:00 до 06:00".

Что предшествовало: 17 декабря Стерненко сообщил, что прокуратура снова будет ходатайствовать об аресте для него. Стерненко подчеркнул, что его домашний арест закончился еще почти 3 недели назад, он никуда не убежал, ведет публичный образ жизни.

Напомним: 11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Служба безопасности Украины заявила, что он оборонялся только в начале нападения, а потом бежал за раненым Кузнецовым почти 100 метров и ударил его ножом в сердце, когда опасности уже не было.

После этого, также в июне, Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из нападавших на Стерненко и погиб во время нападения.

Стерненко находился под ночным домашним арестом в Киеве: в августе ему смягчили меру пресечения, которую продолжили в сентябре.

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Предыстория:

  • В 2018 году на Стерненко было совершено три покушения (7 февраля1 мая и 24 мая), в ходе третьего погиб один из двух нападавших. Полиция открывала производство об умышленном убийстве. Стерненко утверждает, что защищался.
  • 15 мая стало известно, что двум мужчинам, которые в 2018 году напали в Одессе на Стерненко, объявлено подозрение в хулиганстве, а 10 июня – что прокуратура закрыла производство против погибшего Кузнецова.
  • Позже суд отменил подозрение Кузнецову и не дал разрешение на задержание его сообщника – Александра Исайкула.

Украинская правда
Темы: Стерненко
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