Велике незалежне видання Білорусі позбавили статусу ЗМІ

Економічний суд Мінська ухвалив позбавити незалежне видання TUT.BY статусу засобу масової інформації.

Джерело: TUT.BY

Деталі: Рішення було прийнято за позовом Міністерства інформації проти TUT.BY. Міністерство вважає, що "недостовірна інформація" в матеріалах видання, за яку винесені попередження, завдає шкоди державним інтересам.

Наслідком цих "порушень", на думку захисту позивача, може бути припинення випуску мережевого видання.

Повідомляється, що йдеться про три попередження за такі матеріали:

- "У сім разів більше виборців і "таємні" протоколи. Які порушення побачили спостерігачі і що сказала ЦВК?";

- "Комітет держконтролю зможе виплатити великі премії працівникам, які проявлять себе в резонансних справах";

- "Білоруська митниця попросила підтвердити, що в "Гаррі Поттері" немає закликів до повалення влади".

Позбавлення видання статусу ЗМІ можливо після двох і більше письмових попереджень протягом одного року.

Передісторія: З 1 жовтня Міністерство інформації вже відібрало на три місяці статус засобу масової інформації у TUT.BY.

Редакція вирішила працювати і без цього статусу.

Статус ЗМІ в Білорусі дає деякі переваги, зокрема, можливість на законних підставах бути присутнім у районах збройних конфліктів або надзвичайних ситуацій, на масових заходах, в місцях інших суспільно важливих подій і передавати звідти інформацію.

На початку грудня 2020 року видання отримало Міжнародну премію імені Павла Шеремета. Нею нагороджують за сміливість і відданість журналістським стандартам представників ЗМІ з країн-членів Східного партнерства.