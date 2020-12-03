Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Велике незалежне видання Білорусі позбавили статусу ЗМІ

Четвер, 3 грудня 2020, 12:02

Економічний суд Мінська ухвалив позбавити незалежне видання TUT.BY статусу засобу масової інформації.

Джерело: TUT.BY

Деталі: Рішення було прийнято за позовом Міністерства інформації проти TUT.BY. Міністерство вважає, що "недостовірна інформація" в матеріалах видання, за яку винесені попередження, завдає шкоди державним інтересам.

Наслідком цих "порушень", на думку захисту позивача, може бути припинення випуску мережевого видання.

Повідомляється, що йдеться про три попередження за такі матеріали:

- "У сім разів більше виборців і "таємні" протоколи. Які порушення побачили спостерігачі і що сказала ЦВК?";

- "Комітет держконтролю зможе виплатити великі премії працівникам, які проявлять себе в резонансних справах";

- "Білоруська митниця попросила підтвердити, що в "Гаррі Поттері" немає закликів до повалення влади".

Позбавлення видання статусу ЗМІ можливо після двох і більше письмових попереджень протягом одного року.

Передісторія: З 1 жовтня Міністерство інформації вже відібрало на три місяці статус засобу масової інформації у TUT.BY.

Редакція вирішила працювати і без цього статусу.

Статус ЗМІ в Білорусі дає деякі переваги, зокрема, можливість на законних підставах бути присутнім у районах збройних конфліктів або надзвичайних ситуацій, на масових заходах, в місцях інших суспільно важливих подій і передавати звідти інформацію.

На початку грудня 2020 року видання отримало Міжнародну премію імені Павла Шеремета. Нею нагороджують за сміливість і відданість журналістським стандартам представників ЗМІ з країн-членів Східного партнерства.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗМІБілорусьсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

Усі новини...
ЗМІ
У Чечні назвали "диверсією" побиття журналістки та адвоката
Зламали пальці і знищили документи: у Чечні жорстоко побили журналістку та адвоката
У жінки голови "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за €20 млн
Останні новини
13:05
Словацькі перевізники припинили блокаду на кордоні - прикордонники
12:47
Держдеп: Путін не зможе "пережити Захід", Конгрес має теж довести це
12:43
"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця
12:35
У неділю в Україні прийдуть дощі і мокрий сніг
12:21
оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Умєров запросив Туреччину до Морської коаліції
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
Усі новини...
Реклама: