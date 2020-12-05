Касацію у справі Пукача не можуть розглянути з 2016 року – адвокатка Ґонґадзе
Адвокатка родини вбитого 17 вересня 2000 року журналіста Георгія Ґонґадзе Валентина Теличенко повідомила, що підтримує рішення Комітету Міністрів Ради Європи від 3 грудня у якому КМРЄ закликав владу України якнайшвидше завершити касаційне провадження у справі ексначальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача, засудженого за вбивство журналіста, яке не можуть розглянути четвертий рік.
Джерело: "Детектор медіа"
Пряма мова: "Комітет Міністрів РЄ правильно вказав на необхідність в розумні строки завершити касаційне провадження у справі Пукача. Апеляційне рішення було ухвалене в січні 2016 року, і того ж року було відкрито перше касаційне провадження, яке приблизно півтора року перебувало в компетенції Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ. Проте, ВССУ так і не приступив до розгляду касації по суті, бо в грудні 2017 його було ліквідовано. Новий Верховний Суд також не поспішає – досі не приступив до розгляду по суті, провадження перебуває на стадії підготовки. Це свідчить про неспроможність суду".
Деталі: Теличенко також нагадала, що прокуратура досі не повідомила про результати провадження у справі щодо замовників убивства журналіста.
Пряма мова: "Невідома також доля досудового провадження у справі щодо замовників убивства. Це розслідування робили слідчі ГПУ, але рік тому прокуратура остаточно втратила слідчу функцію і відтоді потерпілу Мирославу Гонгадзе не було поінформовано про стан розслідування. Це неприйнятно. Якщо досудове слідство закрите, то потерпіла наполягатиме на ознайомленні із зібраними матеріалами і ми переконані, що прокуратура повинна доповісти суспільству про результати своєї роботи".
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Передісторія:
- Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області знайшли обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту. У 2009 році на Київщині знайшли рештки черепа нібито Гонгадзе. Поховали Гонгадзе 22 березня 2016 року в Києві.
- Оприлюднення восени 2000 року "плівок Мельниченка" призвели до "касетного скандалу". Записи із кабінету президента Кучми свідчили про причетність Леоніда Кучми та інших високопосадовців і політиків до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.
- 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними в убивстві Гонгадзе трьох екс-працівників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України – Валерія Костенка, Миколу Протасова й Олександра Поповича. Суд позбавив їх волі на термін від 12 до 13 років.
- У 2011 році прокуратура відкрила справу проти Кучми, однак того ж року суд закрив її.
- 31 січня 2011 року суд відмовив у задоволенні скарги Мирослави Гонгадзе щодо вилучення з обвинувачення Олексію Пукачу пункту про убивство на замовлення.
- 29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва засудив екс-начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача до довічного позбавлення волі, визнавши його винним у вбивстві Георгія Гонгадзе.
- Апеляційний суд залишив вирок у силі.
- У грудні 2015 року Пукач розповів, що вбивство Гонгадзе не було навмисним та має розглядатися як вбивство з необережності і розповів нову версію подій.
- На початку літа 2016 року Пукача етапували до Чортківської колонії у Тернопільській області.
- Вищий спецсуд розглядав касацію на вирок. На розгляді касації оголошено безстрокову перерву.
- Замовників убивства досі не покарано.