Касацію у справі Пукача не можуть розглянути з 2016 року – адвокатка Ґонґадзе

Адвокатка родини вбитого 17 вересня 2000 року журналіста Георгія Ґонґадзе Валентина Теличенко повідомила, що підтримує рішення Комітету Міністрів Ради Європи від 3 грудня у якому КМРЄ закликав владу України якнайшвидше завершити касаційне провадження у справі ексначальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача, засудженого за вбивство журналіста, яке не можуть розглянути четвертий рік.

Джерело: "Детектор медіа"

Пряма мова: "Комітет Міністрів РЄ правильно вказав на необхідність в розумні строки завершити касаційне провадження у справі Пукача. Апеляційне рішення було ухвалене в січні 2016 року, і того ж року було відкрито перше касаційне провадження, яке приблизно півтора року перебувало в компетенції Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ. Проте, ВССУ так і не приступив до розгляду касації по суті, бо в грудні 2017 його було ліквідовано. Новий Верховний Суд також не поспішає – досі не приступив до розгляду по суті, провадження перебуває на стадії підготовки. Це свідчить про неспроможність суду".

Деталі: Теличенко також нагадала, що прокуратура досі не повідомила про результати провадження у справі щодо замовників убивства журналіста.

Пряма мова: "Невідома також доля досудового провадження у справі щодо замовників убивства. Це розслідування робили слідчі ГПУ, але рік тому прокуратура остаточно втратила слідчу функцію і відтоді потерпілу Мирославу Гонгадзе не було поінформовано про стан розслідування. Це неприйнятно. Якщо досудове слідство закрите, то потерпіла наполягатиме на ознайомленні із зібраними матеріалами і ми переконані, що прокуратура повинна доповісти суспільству про результати своєї роботи".

Знати більше: Плівки Мельниченка. П'єса у 5 діях, 20 роках і мільйонах людських доль

Передісторія: