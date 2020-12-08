Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Серфінг і скейтбординг включили в програму Олімпіади-2024 

Вівторок, 8 грудня 2020, 06:55

Міжнародний олімпійський комітет включив в програму Олімпійських ігор 2024 року, які пройдуть в Парижі, скейтбординг, скелелазіння, серфінг і брейк-данс.

Джерело: Інтерфакс

Деталі: Відповідне рішення прийняв виконком МОК на засіданні в понеділок, 7 грудня.

У той же час, скоротилася квота в боксі й у важкій атлетиці через "серйозне занепокоєння МОК щодо Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF) й історії допінгу в цьому виді спорту".

Дослівно: "Перебування важкої атлетики в програмі Олімпійських ігор у Парижі 2024 року продовжує залишатися предметом постійного перегляду МОК".

Теми: спортОлімпіада


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоМаруся Звіробій приєдналася до команди Порошенка та балотуватиметься в Раду

Венеційська комісія радить Україні змінити закон про Конституційний суд

Новини 10 грудня: придбання вакцини в Україні, план застосування військ РФ і Білорусі

Голові Волинської ОДА висловили недовіру

Екстрадиція Бахматюка: НАБУ розцінило дії Офісу генпрокурора як спробу саботажу

Міноборони про Бутусова: Немає вакансій, які відповідають рівню його амбіцій

Усі новини...
спорт
"Динамо" в Турині зазнає четвертої поразки в Лізі Чемпіонів
Майк Тайсон провів бій з Роєм Джонсом
"Шахтар" на останніх хвилинах вирвав перемогу у "Дніпра-1"
Останні новини
02:11
Фото ВідеоSpaceX показала уламки космічного корабля Starship SN8, який розбився при посадці
01:57
Фото, ВідеоЗатримано банду, якою керували "вори в законі" із Росії
01:15
Нацрада винесла попередження каналам, пов’язаним із Медведчуком
00:30
ВідеоВенедіктова не доплатила за проживання на держдачі, на яку й так мала "знижку" – "Схеми"
23:59
"Зоря" програла свій останній матч у Лізі Європи
23:47
Крижаний дощ у Києві: літаки відмовляються сідати в аеропортах
23:13
Португалія виплатить компенсацію родині українця, вбитого в аеропорту Лісабона
22:48
відеоМаруся Звіробій приєдналася до команди Порошенка та балотуватиметься в Раду
22:23
Шмигаль обговорив з представниками кримських татар стратегію деокупації
22:06
Новини економіки: залізничні квитки дорожчатимуть, безробіття зростає
Усі новини...