Серфінг і скейтбординг включили в програму Олімпіади-2024
Вівторок, 8 грудня 2020, 05:55
Міжнародний олімпійський комітет включив в програму Олімпійських ігор 2024 року, які пройдуть в Парижі, скейтбординг, скелелазіння, серфінг і брейк-данс.
Джерело: Інтерфакс
Деталі: Відповідне рішення прийняв виконком МОК на засіданні в понеділок, 7 грудня.
У той же час, скоротилася квота в боксі й у важкій атлетиці через "серйозне занепокоєння МОК щодо Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF) й історії допінгу в цьому виді спорту".
Дослівно: "Перебування важкої атлетики в програмі Олімпійських ігор у Парижі 2024 року продовжує залишатися предметом постійного перегляду МОК".
Нагадаємо: 7 вересня Кіберспорт офіційно визнали видом спорту в Україні.