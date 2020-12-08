Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Серфінг і скейтбординг включили в програму Олімпіади-2024 

Вівторок, 8 грудня 2020, 05:55
Серфінг і скейтбординг включили в програму Олімпіади-2024 

Міжнародний олімпійський комітет включив в програму Олімпійських ігор 2024 року, які пройдуть в Парижі, скейтбординг, скелелазіння, серфінг і брейк-данс.

Джерело: Інтерфакс

Деталі: Відповідне рішення прийняв виконком МОК на засіданні в понеділок, 7 грудня.

У той же час, скоротилася квота в боксі й у важкій атлетиці через "серйозне занепокоєння МОК щодо Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF) й історії допінгу в цьому виді спорту".

Дослівно: "Перебування важкої атлетики в програмі Олімпійських ігор у Парижі 2024 року продовжує залишатися предметом постійного перегляду МОК".

Нагадаємо: 7 вересня Кіберспорт офіційно визнали видом спорту в Україні.

Теми: спортОлімпіада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
спорт
Вімблдон-2023: українка Кіченок вийшла у фінал в змішаному розряді
Світоліна обіграла першу ракетку світу і вийшла у півфінал Вімблдону
Світоліна обіграла білоруску і вдруге в кар'єрі вийшла в чвертьфінал Вімблдону
Останні новини
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
13:19
Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
13:09
Будівлю Одеської опери та ще чотири об’єкти внесли до списку цінностей з посиленим захистом
13:05
Словацькі перевізники припинили блокаду на кордоні - прикордонники
12:47
Держдеп: Путін не зможе "пережити Захід", Конгрес має теж довести це
12:43
"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця
12:35
У неділю в Україну прийдуть дощі і мокрий сніг
Усі новини...
Реклама: