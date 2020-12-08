Серфінг і скейтбординг включили в програму Олімпіади-2024 

Міжнародний олімпійський комітет включив в програму Олімпійських ігор 2024 року, які пройдуть в Парижі, скейтбординг, скелелазіння, серфінг і брейк-данс.

Джерело: Інтерфакс

Деталі: Відповідне рішення прийняв виконком МОК на засіданні в понеділок, 7 грудня.

У той же час, скоротилася квота в боксі й у важкій атлетиці через "серйозне занепокоєння МОК щодо Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF) й історії допінгу в цьому виді спорту".

Дослівно: "Перебування важкої атлетики в програмі Олімпійських ігор у Парижі 2024 року продовжує залишатися предметом постійного перегляду МОК".

Нагадаємо: 7 вересня Кіберспорт офіційно визнали видом спорту в Україні.