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Головні новини понеділка і ночі: арешт Навального, концерт для Лукашенка

Вівторок, 19 січня 2021, 08:00

Навального арештували на 30 діб, Українські співачки Білик та Іващенко їздили на прийом до Лукашенка, — актуальні новини 18 січня.

Про арешт Навального

В російських Хімках в будівлі Управління внутрішніх справ почався суд над Олексієм Навальним, в результаті якого його арештували на 30 діб.

МЗС України розцінює затримання Навального як наступ на права людини та придушення свободи слова.

Водночас міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляє, що коментарі західних політиків з приводу затримання опозиціонера Олексія Навального покликані відвернути увагу від "кризи ліберальної моделі розвитку".

Про українських співачок на прийомі у Лукашенка 

На новорічному прийомі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка в Мінську 16 січня виступили українські співачки Еліна Іващенко та Ірина Білик.

Про Толоку Української правди

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Про інші важливі новини

Тимчасово Кабінет міністрів на позачерговому засіданні встановив граничну ціну на газ для населення на рівні 6,99 грн за кубометр. Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що українці, у яких встановлено електроопалення, отримають компенсації за підвищення тарифу на електроенергію з 1 січня.

В Одесі на вулиці Посмітного, 10/12 рятувальники ліквідували пожежу у триповерховому будинку, у якому розташований готель. Жертвою вогню стали дві особи, ще двоє постраждали.

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявляє, що Офіс президента заради порятунку заступника керівника ОПУ Олега Татарова, готує терміновий законопроект, яким знищить антикорупційну реформу і розірве партнерство з Заходом.  

Україна та Угорщина працюють над розробкою угоди, щоб врегулювати увесь комплекс спірних питань між державами.

У турецькому Бартині дістали з води два тіла українців - членів екіпажу суховантажу Arvin, кількість загиблих сягнула трьох, ще трьох моряків шукають.

Нардепка від партії "Слуга народу" Єлизавета Ясько, яка донедавна очолювала українську делегацію в Парламентській асамблеї Ради Європи, каже, що причиною відставки став тиск на неї та співпраця частини її колег та Офісу президента із депутатами від "Опозиційної платформи – За життя". 

Українська правда


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