ЦПК опублікував текст законопроєкту, яким хочуть врятувати Татарова і знищити НАБУ

Центр протидії корупції опублікував текст законопроєкту, яким пропонується змінити підслідність НАБУ, що фактично знищить структуру.

Джерело: ЦПК

Деталі: За інформацією ЦПК, в Офісі президента дали вказівку підготувати законопроєкт, який дозволить захистити заступника керівника ОП Олега Татарова та легітимізувати схему з передачі його справи від НАБУ до СБУ.

Сам Татаров відхрещується від законопроєкту та називає інформацію фейком, тому ЦПК публікує текст законопроєкту.

У ЦПК стверджують, що крім тексту, у їхньому розпорядженні є внутрішні офіційні документи, які підтверджують факт підготовки такого законопроєкту.

Отримані документи свідчать, що до процесу розробки цього законопроєкту була залучена генпрокурорка Ірина Венедіктова, яка дала своїм заступникам доручення внести пропозиції до нього.

Відзначається, що новації у законопроєкті суперечать взятими на себе Україною зобов’язанням.

Так, пропонується змінити підслідність НАБУ – до юрисдикції бюро додають дрібну корупцію.

Наразі підслідність НАБУ – це корупційні злочини, вчинені або ТОП-посадовцем, або розмір предмету злочину чи шкоди від нього перевищує 1 мільйон 135 тисяч гривень (станом на січень 2021 року).

В ОП пропонують прибрати умови підслідності щодо ТОП-фігурантів та суми злочину.

Це означає, що НАБУ доведеться займатися побутовою корупцією.

Крім цього, генпрокурору пропонують надавати право забрати в НАБУ будь-яку справу.

Також у законопроєкті пропонується змінити підсудність Антикорупційного суду, зокрема, аби ВАКС займався лише тими справами, що і НАБУ.

Це дозволить, забираючи справи у НАБУ, забирати їх одночасно і у ВАКС.

Також у НАБУ і САП відбирають можливість прямої безпосередньої співпраці з іноземними правоохоронними органами.

Законопроєктом пропонується, аби така співпраця реалізовувалась лише через офіс генпрокурора.

Що було раніше: 18 січня Шабунін заявив, що ОПУ заради порятунку Татарова готує терміновий законопроект, яким "знищить антикорупційну реформу і розірве партнерство з Заходом".

За словами Шабуніна, цим документом готуються забрати ТОП-посадовців з підслідності НАБУ.

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