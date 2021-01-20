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ГПК опубликовал текст законопроекта, которым хотят спасти Татарова и уничтожить НАБУ

Среда, 20 января 2021, 10:55
ГПК опубликовал текст законопроекта, которым хотят спасти Татарова и уничтожить НАБУ

Центр противодействия коррупции опубликовал текст законопроекта, которым предлагается изменить подследственность НАБУ, что фактически уничтожит структуру.

Источник: ЦПК

Детали: По информации ЦПК, в Офисе президента дали указание подготовить законопроект, который позволит защитить заместителя руководителя ОП Олега Татарова и легитимизировать схему по передаче его дела от НАБУ в СБУ.

Сам Татаров открещивается от законопроекта и называет информацию фейком, поэтому ЦПК публикует текст законопроекта.

В ЦПК утверждают, что кроме текста, в их распоряжении есть внутренние официальные документы, подтверждающие факт подготовки такой инициативы.

Полученные документы свидетельствуют, что к процессу разработки этого законопроекта была вовлечена генпрокурор Ирина Венедиктова, которая дала своим заместителям поручения внести предложения к нему.

Отмечается, что новации в законопроекте противоречат взятым на себя Украиной обязательствам.

Так, предлагается изменить подследственность НАБУ - к юрисдикции бюро добавляют мелкую коррупцию.

Сейчас подследственность НАБУ - это коррупционные преступления, совершенные или ТОП-чиновником, или размер предмета преступления или вреда от него превышает 1,135 млн гривен (по состоянию на январь 2021 года).

В ОП предлагают убрать условия подследственности по ТОП-фигурантам и суммы преступления.

Это означает, что НАБУ придется заниматься бытовой коррупцией.

Кроме этого, генпрокурору предлагают предоставить право забрать в НАБУ любое дело.

Также в законопроекте предлагается изменить подсудность Антикоррупционного суда, в частности, чтобы ВАКС занимался только теми делами, что и НАБУ.

Это позволит, забирая дела в НАБУ, забирать их одновременно и в ВАКС.

Также в НАБУ и САП отбирают возможность прямого непосредственного сотрудничества с иностранными правоохранительными органами. Законопроектом предлагается, чтобы такое сотрудничество реализовывалась только через офис генпрокурора.

Что было раньше: 18 января Шабунин заявлял, что ОПУ ради спасения Татарова, готовит срочный законопроект, которым "уничтожит антикоррупционную реформу и разорвет партнерство с Западом".

По словам Шабунина, этим документом готовятся забрать ТОП-чиновников из подследственности НАБУ.

 
 
 
 
 
 
 
 

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Темы: НАБУЦПКВенедиктоваТатаровОфис президента
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