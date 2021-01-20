ГПК опубликовал текст законопроекта, которым хотят спасти Татарова и уничтожить НАБУ
Центр противодействия коррупции опубликовал текст законопроекта, которым предлагается изменить подследственность НАБУ, что фактически уничтожит структуру.
Источник: ЦПК
Детали: По информации ЦПК, в Офисе президента дали указание подготовить законопроект, который позволит защитить заместителя руководителя ОП Олега Татарова и легитимизировать схему по передаче его дела от НАБУ в СБУ.
Сам Татаров открещивается от законопроекта и называет информацию фейком, поэтому ЦПК публикует текст законопроекта.
В ЦПК утверждают, что кроме текста, в их распоряжении есть внутренние официальные документы, подтверждающие факт подготовки такой инициативы.
Полученные документы свидетельствуют, что к процессу разработки этого законопроекта была вовлечена генпрокурор Ирина Венедиктова, которая дала своим заместителям поручения внести предложения к нему.
Отмечается, что новации в законопроекте противоречат взятым на себя Украиной обязательствам.
Так, предлагается изменить подследственность НАБУ - к юрисдикции бюро добавляют мелкую коррупцию.
Сейчас подследственность НАБУ - это коррупционные преступления, совершенные или ТОП-чиновником, или размер предмета преступления или вреда от него превышает 1,135 млн гривен (по состоянию на январь 2021 года).
В ОП предлагают убрать условия подследственности по ТОП-фигурантам и суммы преступления.
Это означает, что НАБУ придется заниматься бытовой коррупцией.
Кроме этого, генпрокурору предлагают предоставить право забрать в НАБУ любое дело.
Также в законопроекте предлагается изменить подсудность Антикоррупционного суда, в частности, чтобы ВАКС занимался только теми делами, что и НАБУ.
Это позволит, забирая дела в НАБУ, забирать их одновременно и в ВАКС.
Также в НАБУ и САП отбирают возможность прямого непосредственного сотрудничества с иностранными правоохранительными органами. Законопроектом предлагается, чтобы такое сотрудничество реализовывалась только через офис генпрокурора.
Что было раньше: 18 января Шабунин заявлял, что ОПУ ради спасения Татарова, готовит срочный законопроект, которым "уничтожит антикоррупционную реформу и разорвет партнерство с Западом".
По словам Шабунина, этим документом готовятся забрать ТОП-чиновников из подследственности НАБУ.
Читайте также: "Я сижу – а он во власти". Микитась о показах на заместителя председателя ОП Татарова и месть за это
Коррупционные орешки для Зеленского. Как Банковая умалчивает коррупцию
Предыстория:
- 1 декабря стало известно, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Оно касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.
- 14 декабря Печерский суд постановил передать дело, в котором фигурирует Татаров, от НАБУ в Госбюро расследований. В НАБУ на это ответили, что такие решения противоречат закону.
- 18 декабря и.о. руководителя САП Максим Грищук подписал подозрение Татарову. Детективы НАБУ также получили право на задержание Татарова и проведения обысков в Офисе президента и по месту жительства Татарова.
- 21 декабря советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей.
- 24 декабря стало известно, что Офис генпрокурора передал производство, в котором фигурирует Татаров, из НАБУ в Службу безопасности. В НАБУ заявили, что Офис генпрокурора осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование бюро.
- 30 декабря прокурор от Офиса генпрокурора отозвал ходатайство об избрании меры пресечения заместителю главы офиса президента, поэтому заместитель Ермака избежал ареста.