Новини 20 січня: інавгурація Байдена, полонені для Медведчука

Джо Байден склав присягу і став 46-м президентом США, Бойовики передадуть Україні дев’ятьох полонених, — актуальні новини 20 січня.

Про інавгурацію Байдена

Джо Байден склав присягу і став 46-м президентом Сполучених Штатів Америки на офіційній церемонії у Вашингтоні.

Перед цим Дональд Трамп в останні години на посаді помилував 73 людей, серед яких його провідний колишній радник Стів Беннон, підозрюваний у шахрайстві, після чого Трамп залишив Білий дім.

Про полонених

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що бойовики ОРДЛО передадуть "через посередника" дев’ятьох незаконно утримуваних осіб.

У МЗС заявили, що рішення Росії передати не Україні, а куму Путіна Віктору Медведчуку, полонених з тимчасово окупованих територій грубо і відверто порушує механізми вирішення таких гуманітарних питань.

У ТКГ заявили, що РФ та Медведчук спільно намагаються використати полонених у своїх політичних інтересах.

Про Толоку Української правди

УП дарує футболку з оновленим Дон Кіхотом кожному підписнику Толоки УП, який підтримає видання від 1000 грн на рік. Акцію продовжено до кінця січня.

Долучайтеся до Толоки УП і отримуйте ексклюзивні промокоди від бізнес-партнерів Української правди.

Про інші важливі новини

Кабінет міністрів погодив кандидатуру народного депутата фракції "Слуга народу" Олександра Скічка на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Центр протидії корупції опублікував текст законопроєкту, яким пропонується змінити підслідність НАБУ, що фактично знищить структуру.

52% українців не готові вакцинуватись від коронавірусу, навіть якщо щеплення будуть безкоштовними.

Ватажки непідконтрольних Києву території Донецької області заявляють, що готові провести ще один так званий "референдум" щодо майбутнього статусу регіону.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі не побачили нічого нового у розслідуванні ФБК про "палац Путіна" в Геленджику.