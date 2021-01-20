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Новини 20 січня: інавгурація Байдена, полонені для Медведчука

Середа, 20 січня 2021, 20:21
Новини 20 січня: інавгурація Байдена, полонені для Медведчука

Джо Байден склав присягу і став 46-м президентом США, Бойовики передадуть Україні дев’ятьох полонених, — актуальні новини 20 січня.

Про інавгурацію Байдена

Джо Байден склав присягу і став 46-м президентом Сполучених Штатів Америки на офіційній церемонії у Вашингтоні.

Перед цим Дональд Трамп в останні години на посаді помилував 73 людей, серед яких його провідний колишній радник Стів Беннон, підозрюваний у шахрайстві, після чого Трамп залишив Білий дім.

Про полонених 

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що бойовики ОРДЛО передадуть "через посередника" дев’ятьох незаконно утримуваних осіб.

У МЗС заявили, що рішення Росії передати не Україні, а куму Путіна Віктору Медведчуку, полонених з тимчасово окупованих територій грубо і відверто порушує механізми вирішення таких гуманітарних питань. 

У ТКГ заявили, що РФ та Медведчук спільно намагаються використати полонених у своїх політичних інтересах.

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