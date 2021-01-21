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Новини 21 січня: пожежа в будинку для літніх людей, рішення ЄСПЛ щодо Майдану

Четвер, 21 січня 2021, 20:28
Новини 21 січня: пожежа в будинку для літніх людей, рішення ЄСПЛ щодо Майдану

Внаслідок пожежі в будинку для літніх людей у Харкові загинули 15 осіб, ЄСПЛ звинуватив владу Януковича у численних порушеннях прав людини під час Майдану, — актуальні новини 21 січня.

Про пожежу в будинку для літніх людей

У приватному будинку для літніх людей у Харкові внаслідок пожежі загинули 15 людей.

У зв’язку з цим прем’єр-міністр Денис Шмигаль скликав позачергове засідання Кабміну, а поліція відкрила кримінальне провадження. Власницю пансіонату готуються затримати.

За попередньою інформацією, пожежа сталася через необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Про рішення ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у четвер виніс рішення у низці справ щодо подій Революції гідності, заявивши про численні порушення прав людини та відповідальність держави Україна за смерть принаймні одного протестувальника. 

ЄСПЛ також визнав, що Росія винна у низці порушень прав людини після окупації Південної Осетії та Абхазії, але не несе відповідальності за ці регіони під час російсько-грузинської війни.

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