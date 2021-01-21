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Новости 21 января: пожар в доме престарелых, решение ЕСПЧ по Майдану

Четверг, 21 января 2021, 20:28
Новости 21 января: пожар в доме престарелых, решение ЕСПЧ по Майдану

В результате пожара в доме престарелых в Харькове погибли 15 человек, ЕСПЧ обвинил власть Януковича в многочисленных нарушениях прав человека во время Майдана, — актуальные новости 21 января.

О пожаре в доме престарелых

В частном доме престарелых в Харькове в результате пожара погибли 15 человек.

В связи с этим премьер-министр Денис Шмыгаль созвал внеочередное заседание Кабмина, а полиция открыла уголовное производство. Владелицу пансионата готовятся задержать.

По предварительной информации, пожар произошел из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами.

О решениях ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в четверг вынес решение по ряду дел относительно событий Революции достоинства, заявив о многочисленных нарушениях прав человека и ответственности государства Украина за смерть по меньшей мере одного протестующего.

ЕСПЧ также признал, что Россия виновна в ряде нарушений прав человека после оккупации Южной Осетии и Абхазии, но не несет ответственности за эти регионы во время российско-грузинской войны.

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