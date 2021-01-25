Новини 25 січня: кінець локдауну, Путін та палац

Україна повернулася до попередніх обмежень, уряд думає про адаптивний карантин, Путін особисто прокоментував розслідування Навального — актуальні новини 25 січня.

Про обмеження

Відсьогодні в Україні знову діють карантинні обмеження, притаманні для помаранчевого рівня епідемічної небезпеки.

Кабінет міністрів збирається вивчити ситуацію з коронавірусом в регіонах і у разі необхідності ввести там адаптивний карантин.

Про палац Путіна

Путін вперше прокоментував розслідування Олексія Навального — президент РФ заявив, що палац в російському Геленджику йому ніколи не належав, а цим розслідуванням росіянам "намагалися промити мізки".

Також Путін відреагував на мітинги — він вважає масові акції протесту на підтримку опозиціонера Навального небезпечними.

Штаб Олексія Навального кличе прихильників опозиціонера на нові мітинги найближчої неділі — 31 січня.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував особистість Навального, заявивши, що ним не варто зачаровуватись, хоча Україна підтримує його звільнення.

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