Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Новини 10 лютого: Зеленський і ротація спікерів ВР, думка українців про блокування каналів Медведчука

Середа, 10 лютого 2021, 20:25
Новини 10 лютого: Зеленський і ротація спікерів ВР, думка українців про блокування каналів Медведчука

Зеленський хотів би замінити Разумкова на Стефанчука, Санкції проти каналів Медведчука: все більше українців за, — актуальні новини 10 лютого.

Про Зеленського і ротацію спікерів ВР 

Президент Володимир Зеленський хотів би бачити на посаді голови Верховної Ради чинного віцеспікера Руслана Стефанчука. Останнього спеціально для цього готують.

Крім того, у владі вирішили створити так звані рятувальні "трійки", які мають напрацювати закони для виконання передвиборчих обіцянок президента Володимира Зеленського і відповідно підняти його рейтинг.

Про думку українців щодо блокування каналів Медведчука

Більше половини українців, які знають про рішення РНБО запровадити санкції проти телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука, підтримують його.

Працівникам ZIK, NewsOne і "112", які потрапили під санкції РНБО, пропонують стати співвласниками нового телеканалу.

Про інші важливі новини

Американське видання "Time" отримало з Києва стенограму розмови між представниками Офісу президента України Володимира Зеленського й адвокатом 45-го президента США Дональда Трампа Рудольфом Джуліані, яка півтора роки тому стала початком тиску Трампа на Київ, що призвело до першої справи про його імпічмент.

Канадський уряд та органи безпеки вивчають аудіозапис, на якому людина, котру джерела впізнають як міністра закордонних справ Ірану, обговорює можливість того, що знищення рейсу PS752 було навмисним актом.

У зв’язку з погіршенням погоди столична влада ухвалила рішення про закриття садочків та шкіл 11 та 12 лютого.

Національне антикорупційне бюро розслідує закупівлю вакцин проти коронавірусу.

ЄС може зняти санкції з сина експрезидента Віктора Януковича, Олександра, а також кількох інших чиновників його режиму.

Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко готовий очолити оновлений уряд країни, а російський опозиціонер Олексій Навальний може стати Україна союзником.

Міська рада Дніпра скоротила 655 співробітників районних адміністрацій і департаментів на засіданні 10 лютого.

У 2021 році на дорогах України встановлять ще 220 стаціонарних камер фотовідеофіксації.

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

Усі новини...
Останні новини
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
16:01
МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто
16:01
"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
15:41
фотоРосія знову вдарила по Херсону: через влучання у будинок поранені двоє людей
15:38
Московські аеропорти замовили собі засоби придушення безпілотників
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
14:59
Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
Усі новини...
Реклама: