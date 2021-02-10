Новини 10 лютого: Зеленський і ротація спікерів ВР, думка українців про блокування каналів Медведчука

Зеленський хотів би замінити Разумкова на Стефанчука, Санкції проти каналів Медведчука: все більше українців за, — актуальні новини 10 лютого.

Про Зеленського і ротацію спікерів ВР

Президент Володимир Зеленський хотів би бачити на посаді голови Верховної Ради чинного віцеспікера Руслана Стефанчука. Останнього спеціально для цього готують.

Крім того, у владі вирішили створити так звані рятувальні "трійки", які мають напрацювати закони для виконання передвиборчих обіцянок президента Володимира Зеленського і відповідно підняти його рейтинг.

Про думку українців щодо блокування каналів Медведчука

Більше половини українців, які знають про рішення РНБО запровадити санкції проти телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука, підтримують його.

Працівникам ZIK, NewsOne і "112", які потрапили під санкції РНБО, пропонують стати співвласниками нового телеканалу.

Про інші важливі новини

Американське видання "Time" отримало з Києва стенограму розмови між представниками Офісу президента України Володимира Зеленського й адвокатом 45-го президента США Дональда Трампа Рудольфом Джуліані, яка півтора роки тому стала початком тиску Трампа на Київ, що призвело до першої справи про його імпічмент.

Канадський уряд та органи безпеки вивчають аудіозапис, на якому людина, котру джерела впізнають як міністра закордонних справ Ірану, обговорює можливість того, що знищення рейсу PS752 було навмисним актом.

У зв’язку з погіршенням погоди столична влада ухвалила рішення про закриття садочків та шкіл 11 та 12 лютого.

Національне антикорупційне бюро розслідує закупівлю вакцин проти коронавірусу.

ЄС може зняти санкції з сина експрезидента Віктора Януковича, Олександра, а також кількох інших чиновників його режиму.

Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко готовий очолити оновлений уряд країни, а російський опозиціонер Олексій Навальний може стати Україна союзником.

Міська рада Дніпра скоротила 655 співробітників районних адміністрацій і департаментів на засіданні 10 лютого.

У 2021 році на дорогах України встановлять ще 220 стаціонарних камер фотовідеофіксації.