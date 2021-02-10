Новости 10 февраля: Зеленский и ротация спикеров ВР, мнение украинцев насчет блокировки каналов Медведчука

Зеленский хотел бы заменить Разумкова на Стефанчука, Санкции против каналов Медведчука: все больше украинцев за, — актуальные новости 10 февраля.

О Зеленском и ротации спикеров ВР

Президент Владимир Зеленский хотел бы видеть на посту председателя Верховной Рады действующего вице-спикера Руслана Стефанчука. Последнего специально для этого готовят.

Помимо этого, во власти решили создать так называемые спасательные "тройки", которые должны наработать законы для выполнения предвыборных обещаний президента Владимира Зеленского и соответственно поднять его рейтинг.

О мнении украинцев насчет блокировки каналов Медведчука

Более половины украинцев, которые знают о решении СНБО ввести санкции против телеканалов из орбиты кума Путина Виктора Медведчука, поддерживают его.

Работникам ZIK, NewsOne и "112", которые попали под санкции СНБО, предлагают стать совладельцами нового телеканала.

О других важных новостях

Американское издание "Time" получило из Киева стенограмму разговора между представителями Офиса президента Украины Владимира Зеленского и адвокатом 45-го президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, который полтора года назад стал началом давления Трампа на Киев, что привело к первому делу о его импичменте.

Канадское правительство и органы безопасности изучают аудиозапись, на которой человек, которого источники опознают как министра иностранных дел Ирана, обсуждает возможность того, что уничтожение рейса PS752 было преднамеренным актом.

В связи с ухудшением погоды столичные власти приняли решение о закрытии садов и школ 11 и 12 февраля.

Национальное антикоррупционное бюро расследует закупку вакцин против коронавируса.

Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко готов возглавить обновленное правительство страны, а российский оппозиционер Алексей Навальный может стать для Украины союзником.

ЕС может снять санкции с сына экс-президента - Александра Януковича, а также нескольких других чиновников его режима.

Городской совет Днепра сократил 655 сотрудников районных администраций и департаментов на заседании 10 февраля.

В 2021 году на дорогах Украины установят еще 220 стационарных камер фотовидеофиксации.