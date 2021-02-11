Новини 11 лютого: падіння рейтингів ОПЗЖ, повернення Московського проспекту

Після санкцій проти каналів Медведчука рейтинг ОПЗЖ почав падати, Проспекту Бандери повернули назву "Московський": рішення скандального ОАСК, — актуальні новини 11 лютого.

Про падіння рейтингів ОПЗЖ

Соціологічне опитування Київського міжнародного інституту соціології показує, що в порівнянні із кінцем січня партія "ОПЗЖ" дещо втратила підтримку, а "Слуга народу" навпаки – набрала.

Соціологи вказують, що у порівнянні з 22 січнем, коли проводилося подібне опитування, найбільше змінилися рейтинги "ОПЗЖ" (-4,3% серед усіх респондентів і -3,9% серед тих, хто визначився) і "Слуги народу" (+2% серед усіх і +4,3% серед тих, хто визначився).

Про повернення Московського проспекту

Окружний адмінсуд Києва визнав протиправним і скасував рішення Київської міськради про перейменування Московського проспекту на проспект імені Степана Бандери.

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