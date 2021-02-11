После санкций против каналов Медведчука рейтинг ОПЗЖ начал падать, Проспекту Бандеры вернули название "Московский": решение скандального ОАСК, — актуальные новости 11 февраля.

О падении рейтингов ОПЗЖ после блокировки каналов Медведчука

Социологический опрос Киевского международного института социологии показывает, что по сравнению с концом января партия "ОПЗЖ" несколько утратила поддержку, а "Слуга народа" наоборот - набрала.

Социологи указывают, что, по сравнению с 22 январем, когда проводился подобный опрос, больше всего изменились рейтинги "ОПЗЖ" (-4,3% среди всех респондентов и -3,9% среди тех, кто определился) и "Слуги народа" (+ 2% всех и + 4,3% среди тех, кто определился).

О возвращении Московского проспекта

Окружной админсуд Киева признал противоправным и отменил решение Киевского горсовета о переименовании Московского проспекта на проспект имени Степана Бандеры.

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