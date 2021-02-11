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Новости 11 февраля: падение рейтингов ОПЗЖ, возвращение Московского проспекта

Четверг, 11 февраля 2021, 20:21
Новости 11 февраля: падение рейтингов ОПЗЖ, возвращение Московского проспекта

После санкций против каналов Медведчука рейтинг ОПЗЖ начал падать, Проспекту Бандеры вернули название "Московский": решение скандального ОАСК, — актуальные новости 11 февраля.

О падении рейтингов ОПЗЖ после блокировки каналов Медведчука

Социологический опрос Киевского международного института социологии показывает, что по сравнению с концом января партия "ОПЗЖ" несколько утратила поддержку, а "Слуга народа" наоборот - набрала.

Социологи указывают, что, по сравнению с 22 январем, когда проводился подобный опрос, больше всего изменились рейтинги "ОПЗЖ" (-4,3% среди всех респондентов и -3,9% среди тех, кто определился) и "Слуги народа" (+ 2% всех и + 4,3% среди тех, кто определился).

О возвращении Московского проспекта

Окружной админсуд Киева признал противоправным и отменил решение Киевского горсовета о переименовании Московского проспекта на проспект имени Степана Бандеры.

О других важных новостях

Партия "Слуга народа" выдвинула украинского спортсмена и актера Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты в округе №87 в Ивано-Франковской области.

Европейский парламент проголосовал за резолюцию, в которой приветствовал прогресс Украины в выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС, но выразил обеспокоенность по поводу неудач в борьбе с коррупцией и постоянным олигархическим влиянием.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в 2021 году МВД запускает два масштабных проекта - систему аэромедицинской эвакуации и реформирования гидрометеорологической службы ГСЧС.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко назвал слухами якобы намерение президента Владимира Зеленского заменить Дмитрия Разумкова в должности спикера Верховной Рады на первого вицеспикера Руслана Стефанчука.

Покупка телеканалов 112 и NewsOne обошлась народному депутату Тарасу Козаку в 103 млн грн, которые он получил из оффшоров гражданской жены.

Нардепы от партии "Слуга народа" зарегистрировали два законопроекта, которые предлагают отменить штрафы за нарушение закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины отменила оправдательный приговор Малиновского райсуда Одессы по так называемому "делу Краян", главным фигурантом которого является мэр Одессы Геннадий Труханов.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что первым и главным условием его ухода из власти является мир в стране, а вторым – гарантия безопасности его сторонникам.

Сотрудники ФСБ, которые пытались убить российского оппозиционера Алексея Навального, также предприняли две попытки отравления политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы.

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