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Новини 18 лютого: нові карантинні обмеження, придбання "Прямого" Порошенком

Четвер, 18 лютого 2021, 20:16
Новини 18 лютого: нові карантинні обмеження, придбання Прямого Порошенком

Адаптивний карантин: Кабмін опублікував список нових заборон, Порошенко офіційно "переписав" на себе "Прямий", — актуальні новини 18 лютого.

Про нові карантинні обмеження

Кабінет міністрів опублікував постанову про встановлення в Україні адаптивного карантину з 24 лютого і продовження загального карантину у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про придбання "Прямого" Порошенком

П’ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив, що 18 лютого 2021 року купив телеканал "Прямий", який офіційно належав колишньому главі КМДА Володимиру Макеєнку.

Про інші важливі новини

Верховна Рада призначила на посаду судді Конституційного суду за своєю квотою вченого-конституціоналіста Віктора Кичуна, якого висунула фракція "Слуга народу".

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт 4643-д, яким пропонується механізм доступного розмитнення ввезених авто протягом 180 днів.

Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров у розпал Революції гідності отримав звання "Заслужений юрист України" від Віктора Януковича за особистим поданням на той час міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

Марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance (Наполегливість) наблизився до Марса та за декілька годин має здійснити посадку в північній півкулі планети. 

Лобісти американської компанії "Finsbury Glover Hering" у 2021 році надаватимуть консультації та підтримку партії "Слуга народу" за 50 тисяч доларів на місяць.

Ексзаступник голови СБУ Дмитро Нескоромний, якого слідство підозрює в замовленні вбивства свого колеги, мав тісні зв’язки з головою ОАСК Павлом Вовком.

СБУ та ОГП  повідомили про підозру заступнику міністра оборони РФ Андрію Картаполову за злочини при захопленні Дебальцевого та в "Іловайському котлі".

У НАБУ кажуть, що проєкт закону авторства Кабінету міністрів відкриває можливості для повного перезавантаження інституції та позбавлення її інституційної незалежності.

"Укрпошта" вирішила 23 лютого запустити марку, присвячену українській армії, але в Міноборони висловили протест проти цього.

У Росії у віці 82 років помер радянський актор Андрій Мягков, який зіграв головні ролі у фільмах "Іронія долі, або З легким паром!" і "Службовий роман".

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