Новини 18 лютого: нові карантинні обмеження, придбання "Прямого" Порошенком

Адаптивний карантин: Кабмін опублікував список нових заборон, Порошенко офіційно "переписав" на себе "Прямий", — актуальні новини 18 лютого.

Про нові карантинні обмеження

Кабінет міністрів опублікував постанову про встановлення в Україні адаптивного карантину з 24 лютого і продовження загального карантину у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про придбання "Прямого" Порошенком

П’ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив, що 18 лютого 2021 року купив телеканал "Прямий", який офіційно належав колишньому главі КМДА Володимиру Макеєнку.

Про інші важливі новини

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